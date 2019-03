10 Festnahmen in Bielefeld nach großem SEK-Einsatz

Einige Wohnungen wurden in Bielefeld und Spenge von der Polizei auf den Kopf gestellt. Die Ermittler entdeckten unter anderem Drogen. Weil die Beamten davon ausgingen dass die Verdächtigen bewaffnet sein könnten, war auch ein Sondereinsatzkommando im Einsatz

Bielefeld - Schon am vergangen Samstag wurden neun Gebäude unter die Lupe genommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft nun in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Bei Wohnungsdurchsuchungen in Bielefeld und Spenge entdeckten die Beamten Marihuana im deutlich zweistelligen Kilogrammbereich. Außerdem fanden die Ermittler in einer Wohnung umfangreiches Zubehör zum Anbau einer Hanfplantage, wie owl24.de* berichtet.

Bielefeld: 10 Festnahmen nach Polizeieinsatz

Neben Betäubungsmitteln wurden in Bielefeld auch einige Gegenstände gefunden, die offenbar aus Einbrüchen stammen könnten. Sechs Autos und Bargeld im fünfstelligen Bereich beschlagnahmten die Ermittler ebenfalls. Die Polizisten nahmen zehn Verdächtige fest. Fünf Beschuldigte kamen in Untersuchungshaft.

Drogenhandel in Bielefeld: SEK im Einsatz

An der Razzia in Bielefeld und Spenge waren zahlreiche Beamte der Kriminalpolizei beteiligt. Außerdem war ein Diensthundeführer mit von der Partie. Die Ermittler gingen davon aus, dass einige Beschuldigten bewaffnet sein könnten. Deshalb war zusätzlich auch ein Sondereinsatzkommando im Einsatz.

