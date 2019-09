Fahndung! Kundin schlägt Kiosk-Verkäuferin wegen Briefmarken ins Gesicht

In Bielefeld wurde eine Kiosk-Verkäuferin attackiert (Symbolbild).

Schläge wegen Briefmarken: In einem Kiosk rastete eine Kundin völlig aus. Nachdem sie den Laden verwüstet hatte, ging sie auf die Verkäuferin los.

Brutaler Vorfall in Bielefeld

Kiosk-Kundin rastet aus

Polizei fahndet

Bielefeld – Wie die Polizei nun mitteilte, kam es bereits am Montag zu dem kuriosen Zwischenfall. Gegen 12.00 Uhr betrat eine Kundin mit einem kleinen Kind einen Kiosk an der Oldentruper Straße, in der Nähe des Supermarktes. Als die Frau mehrere Briefe verschicken wollte, eskalierte die Situation, wie owl24.de* berichtet.

Bielefeld: Kundin rastet im Laden aus

Zunächst gab die unbekannte Frau ein Paket auf. Anschließend wollte sie mehrere Briefe versenden. Die Verkäuferin wies sie darauf hin, dass die Briefe mit insgesamt fünf Briefmarken frankiert werden müssten. Den Preis dafür fand die Kundin aber offensichtlich viel zu hoch und wurde aggressiv. Sie begann, die Bielefelder Verkäuferin zu beschimpfen und stieß sämtliche Waren um, die sich an und vor der Kasse befanden. Dann stürmte sie zur Tür heraus.

Bielefeld: Frau schlägt auf Verkäuferin ein

Als die Mitarbeiterin gerade dabei war, das Päckchen in einem Nebenraum zu verstauen, kam die aggressive Kundin erneut herein. Sie schlug der Angestellten ins unvermittelt ins Gesicht, packte sie am Arm und forderte ihr Paket zurück. Als sie es erhalten hatte, ging sie wieder. Nun sucht die Polizei Bielefeld nach Hinweisen zur Täterin. Die Angestellte beschreibt sie folgendermaßen:

40 bis 50 Jahre alt

Etwa 1,64 Meter groß

Lange, blonde Haare

Schwarze Kleidung

Osteuropäischer Akzent

Hatte ein etwa fünfjähriges Kind bei sich

Hinweise nimmt die Polizei Bielefeld unter der Nummer 0521/545 3020 entgegen.

