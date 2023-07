Ekel-Angriff auf Klimakleber: Aktivisten mit stinkendem Fisch beworfen

Von: Adriano D'Adamo

Bei einer Straßenblockade der „Letzten Generation“ kam es zu einem Übergriff auf die Aktivisten. Ein Passant bewarf sie mit einer Dose Surströmming, einem stinkenden Fisch aus Schweden.

Bamberg – Aktivisten der „Letzten Generation“ klebten sich am 5. Juli auf die Straße in der Bamberger Innenstadt fest. Dabei kam er zu mehreren Übergriffen von Autofahrern und Passanten auf die Aktivisten, wie ein Polizeisprecher infranken.de erklärte. Sie warfen diverse Gegenstände auf die Klimakleber – darunter auch eine Dose stinkenden Fisch.

Bei einem Protest der „Letzten Generation“ kam es zu einem Übergriff. © IMAGO/SABINE GUDATH

Schwedischer Stinkefisch bei Protest: Klimakleber mit Dose beworfen

Bei dem Fisch aus der Dose handelt es sich um Surströmming. Die schwedische Konserve ist berühmt und berüchtigt für ihren sehr intensiven Gestank. „Dieser vergorene Fisch verbreitet sehr schnell einen übel riechenden fauligen Geruch, welcher auch am Straßenrand noch deutlich zu vernehmen war“, erklärte Niklas H. infranken.de.

„Mir wurde eine geöffnete Dose übelriechenden Fischs entgegengeschleudert, die ich zum Glück mit dem Fuß abfangen konnte“, sagte der Klimaaktivist Falk Nicol gegenüber infranken.de. Die Aktivisten der „Letzten Generation“ erheben gegen keinen der Passanten Anzeige.

Protestmarsch in Bamberg geplant: Reaktion auf Schnellverfahren

Die Aktivisten wurden am 6. Juni von einem Richter im Schnellverfahren zu einer Geldstrafe von 15 Euro in 40 Tagessätzen verurteilt. Einer der Aktivisten erhielt einen Tagessatz von 40 Euro. Als Reaktion darauf kündigte die „Letzte Generation“ für Mittwoch (12. Juli) einen Protestmarsch an. Dieser soll um 17 Uhr vor dem Oberlandesgericht in Bamberg starten. Sie wollen damit Solidarität den Verurteilten gegenüber zeigen und auf die Dringlichkeit der Klimakrise aufmerksam machen.

Das Schnellverfahren war laut §417 der StPO möglich, weil die klare Beweislage eine sofortige Verhandlung ermöglichte. Bei der Protestaktion blockierten die Aktivisten nicht nur die Straße, sondern auch fast einen Rettungswagen, weswegen die Feuerwehr eingreifen musste. Die Verhandlungen fanden in einer Marathonsitzung bis mitten in die Nacht hinein statt. Zwei der angeklagten Aktivisten hatten keine juristische Begleitung dabei gehabt. Selbst die Grünen in Bamberg stellen infrage, ob so ein Schnellverfahren für die Straßenblockaden der Klimaaktivisten überhaupt geeignet sei.