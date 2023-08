Bewaffnete Seniorin bedroht Polizist

Symbolbild. © Oliver Killig/zb/dpa

Eine 82-Jährige richtet bei einem Rettungseinsatz eine Schreckschusspistole auf einen Polizeibeamten. Was es damit auf sich hatte, lesen Sie hier:

Eine 82-jährige Frau hat am Montagnachmittag in Lindach im Ostalbkreis einen Polizisten mit einer Pistole bedroht. Nachdem die Seniorin mit der Pistole auf den Beamten zielte, zog auch er seine Waffe und richtete sie auf die Frau. Erst nach mehrmaliger Aufforderung legte die Frau die Waffe ab. Wie sich später herausstelle, handelte es sich um eine täuschend echt aussehende Schreckschusswaffe. Was der Auslöser für diesen Vorfall war, verrät die Gmünder Tagespost.