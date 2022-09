Sommer adieu – im September könnte der Wintereinbruch 2022 bevorstehen

Von: Bona Hyun

Der Herbst ist sehr kühl. Meteorologen zufolge kündigt sich am Wochenende in Deutschland der erste Wintereinbruch an. Auch der erste Schnee könnte fallen.

Deutschland – Heftige Regenschauer, Schneefall in den Alpen und beißende Kälte: Am dritten Wochenende im September könnte im Süden Deutschlands der erste Wintereinbruch 2022 bevorstehen. Das Herbstwetter ist laut Meteorologen Dominik Jung ziemlich unterkühlt – Sommertage werde es nicht mehr geben, sagte der wetter.net Meteorologe.

„Die Heizsaison beginnt dieses Jahr sehr früh“, sagte Jung. Heißt also für Verbraucher: Schon jetzt mehr heizen. Erfreulich ist das für sie nicht bei den derzeitigen Heizkosten. Der Winter wird teuer und kann noch teurer werden, wenn bei einem Gasnotstand die Gaspreise weiter explodieren.

Massiver Wintereinbruch im September: Im Süden kommt der erste Schnee

Am dritten Septemberwochenende könnte laut Diplom-Meteorologe Jung schon der erste Wintereinbruch 2022 in den Alpen bevorstehen. Dominik Jung spricht von einem „wahrlichen Wettersturz“, der die 20-Grad-Marke nicht mehr knacken werde. Am Samstag, dem 17. September, und am Sonntag, 18. September, werde es gerade 11 bis 16 Grad, so Jung. Es werde sehr windig in Deutschland, da kalte Luftmassen nach Deutschland strömen, schreibt unter anderem wetteronline.de.

Am Wochenende könnte es in den Alpen zum ersten Wintereinbruch kommen, sagen Meteorologen. In Süddeutschland bestehe hohe Frostgefahr. © Kay Nietfeld/dpa

„Wow, wir haben ganz schön Frostgefahr im Süden“, sagte Meteorologe Jan Schenk dazu im Video auf weather.com. Die Wetterkarte von Schenk zeigt, dass auch München von dem Frost betroffen sein wird. Ob jetzt in ganz Deutschland ein Wintereinsturz 2022 droht, gilt als unwahrscheinlich. Dennoch werden sich viele Verbraucher nun fragen, ob sie zeitnah die Heizung einschalten müssen. Auch der 100-jährigen Kalender prophezeit einen ungemütlichen Herbst.

Wintersturz im September: Der Herbst 2022 ist außergewöhnlich kühl

Vor einigen Tagen, am 15. September, hatte Jung in einem wetter.net-Video den ersten Einbruch der neuen Wintersaison in den Alpen angekündigt. Schenk zufolge werde die Schneefallgrenze immer mehr sinken. Oberhalb der 1500 Meter bleibe der Schnee dann auch mal liegen. Auch nasse Schneeflocken seien möglich. „Bis auf 1200 Meter kann es Flocken geben“, sagte Jung dazu im wetter.net-Video. Die Meteorologen sind sich also einig: Am Wochenende ist die Wahrscheinlichkeit für den ersten Schneefall in den Alpen hoch.

Wetter Deutschland bleibt im Herbst unterkühlt – für nächste Woche ein Hoch angekündigt

Nach dem kalten Wetter am Wochenende bleibt es nächste Woche ziemlich unterkühlt. Sonne, Schaue und kalte Windböen werden sich in den nächsten Tagen abwechseln, schreibt wetteronline.de. Aber: Ab Mittwoch sei ein Hoch zu erwarten. Dann könnten die Temperaturen auf 20 Grad steigen, zumindest im Westen.

Das Hoch soll aber kühl sein und nicht dem eines Altweibersommers entsprechen, sagte Jung. Nächste Woche werde es sonniger, aber es gebe auch wieder kalte Luftmassen, sagt Jung. Am Montag sollen es zwischen 11 und 18 Grad werden. Der Dienstag erreiche einen Höchstwert von 18 Grad und der Mittwoch 19 Grad. Die Nachttemperaturen würden immer unter 10 Grad betragen.