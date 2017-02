Betrunkenes Duo gleich zweimal in einer Nacht im Auto erwischt

Bad Neustadt - Das haben die Polizisten wohl auch noch nie erlebt. Beamte in Bad Neustadt griffen binnen weniger Stunden gleich zweimal ein betrunkenes Duo im Auto auf.

Gleich zwei Mal in einer Nacht hat die Polizei einen stark betrunkenen Autofahrer ohne Führerschein erwischt. Der 37-Jährige war in der Nacht zum Samstag in Bad Neustadt (Landkreis Rhön-Grabfeld) zunächst mit 1,66 Promille und dem Auto seines 27 Jahre alten Beifahrers unterwegs. Dieser hatte 2,12 Promille intus. Nach Belehrung und Anzeige kamen beide zunächst frei. „Gegen 04.00 Uhr staunten die Beamten nicht schlecht“, teilte die Polizei mit - denn erneut zogen sie das Duo aus dem Verkehr. Diesmal hatte der 37-Jährige 1,90 Promille. Ins Auto durften beide nach der zweiten Anzeige nicht mehr. „Der Autoschlüssel wurde einer nüchternen Person übergeben“, hieß es.

