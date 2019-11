Noch vor der Eröffnung: Betrunkene Frau kracht auf neuer Autobahn in Leitplanke

Das neue Teilstück der A46 zwischen Bestwig und Olsberg wird am 18. November offiziell freigegeben.

Eine 50-jährige Frau kracht mit ihrem Wagen auf der glatten Autobahn in die Leitplanke. Eigentlich ein harmloser Unfall, doch dieser neue Teil der Autobahn war noch gar nicht eröffnet.

Bestwig - Es ist eine verrückte Geschichte: Eine 50-jährige Frau kracht mit ihrem Auto auf der spiegelglatten Fahrbahn des neuen Abschnitts der A46 zwischen Bestwig und Olsberg im Hochsauerlandkreis (NRW) in die Leitplanke. Das Problem dabei: Das neu gebaute Teilstück ist noch gar nicht offiziell freigegeben.

Der Vorfall ereignete sich am späten Dienstagabend. Wie ein Polizeisprecher erklärte, sei die 50-Jährige mit ihrem Auto in Fahrtrichtung Olsberg unterwegs gewesen, als das Fahrzeug auf einer vereisten Brücke ins Schleudern geriet und mit ihrem Wagen in die Leitplanke krachte.

Alkoholtest zeigt mehr als 0,8 Promille

Daraufhin habe die Frau selbst die Polizei gerufen. "Die alarmierten Beamten bemerkten bei der Unfallaufnahme, dass die Frau eine Alkoholfahne hatte", sagte der Sprecher. Laut dem Ergebnis eines Atemalkoholtestes hatte die 50-Jährige mehr als 0,8 Promille im Blut.

