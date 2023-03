Ziemlich beste Freunde: Fast blinder Poppy (83) kümmert sich rührend um Ente Gertrude

Farmer Poppy liebt seine gefiederte Freundin und kümmert sich aktiv um sie. Trotz seiner gesundheitlichen Probleme spielt er für die Ente Klavier und geht mit ihr einkaufen.

Pennsylvania – Wer glaubt, der Hund ist der beste Freund es Menschen, der hat noch nie diesen Opa mit seiner Ente gesehen. Poppy (83) und sein Haustier, Ente Gertrude, sind unzertrennlich. Der Farmer aus Pennsylvania, einem Bundesstaat im Osten der USA, liebt seine Ente. Und seine Ente liebt ihn.

Tier Pekingente Art domestizierte Form der Stockente, häufigste Art der Hausente Gewicht bis zu 3,5 Kilo Größe bis zu 60 Zentimeter

Schon seit sechs Jahren sind Poppy und Gertrude ein Duo, das es nur im Doppelpack gibt. Sie gehen gemeinsam einkaufen, machen Musik und kuscheln im Schaukelstuhl. Dabei ist Poppy bereits seit längerem krank. Trotzdem kümmert er sich nach wie vor rührend um seine Gertrude und nimmt die Fans des urigen Paares auch gern mit durch seinen Alltag.

Spaß mit Gertrude: Für seine Ente will Poppy fit bleiben

@mypetducks heißt der Instagram-Account des Amerikaners und seiner Tochter, der mittlerweile 32.500 Follower hat und auf dem Poppy nicht nur sein Leben mit Gertrude, sondern auch mit seinen anderen Enten und gefiederten Freunden teilt. Während man in Deutschland Angst vor der Vogelgrippe hat, an der auch schon Alsterschwäne starben, ist Ente Gertrude – die mit ihrem flauschigen Haarbüschel auf dem Kopf immer gut zu erkennen ist – ohne Zweifel der Star von mypetducks. Unter Beiträgen von Gertrude darf deswegen auch der Hastag „Gertrudes Fabulous Hair“ nicht fehlen. Sie ist eine sechs Jahre alte Pekingente, trägt Windeln und lebt gemeinsam mit Poppy im Haus.

Poppy und seine geliebte Ente Gertrude beim Kuscheln in ihrem Lieblingssessel. (Instagram @mypetducks) © mypetducks/Instagram

Das ungleiche Gespann verbringt seine Tage heute entspannt miteinander: Poppy ist mittlerweile im Ruhestand und hat Zeit, mit Gertrude zu kuscheln, gemeinsam „Animal Planet“ schauen, sie in einer Babytrage mit auf den Jahrmarkt zu nehmen oder mit ihr gemeinsam einkaufen zu gehen. Zu einem lustigen Clip, in dem Gertrude auf dem Kindersitz im Einkaufswagen vor einem Tierbedarfsladen sitzt, heißt es: „Gertrude war ziemlich sauer, als wir ihr gesagt haben, dass sie den Beutel Katzenfutter nicht haben kann, den sie klauen wollte.“

Außerdem liebt es die Ente, wenn Poppy für sie Klavier spielt – laut Musikschulverband das beliebteste Instrument in Deutschland. Trotz seines schlechter werdenden Augenlichts aufgrund einer fortgeschrittenen Makuladegeneration – eine chronische Erkrankung meist beider Augen, der eine Störung des Stoffwechsels zugrunde liegt – gibt der Enten-Papa noch immer alles, um für Gertrude zu spielen. Außerdem erzählt er ihr gern Geschichten von seiner ersten Ente Mrs. Eeps, die er als kleiner Junge hatte.

Gertrude wurde zum Therapie-Tier: Sie hilft Poppy in schweren Zeiten

Es ist bekannt, dass Haustiere wie Hunde oder Katzen das Leben von Rentnern glücklicher machen und die gefährliche Einsamkeit im Alter verhindern können. Für Poppy ist Ente Gertrude mittlerweile so etwas wie ein Therapie-Tier. Der Farmer hatte bereits vor Jahren eine Krebserkrankung und schwächelt in seinem hohen Alter regelmäßig. Gertrude ist an seiner Seite, wenn es ihm nicht gut geht.

In einem Video mit der Beschreibung „Wenn die Leute fragen, warum Gertrude ein Therapie-Tier ist“, sieht man Poppy mit seiner Ente in einem Sessel sitzen und kuscheln. Gertrude kuschelt ihren Kopf an Poppys Schulter, der seinem Haustier zuflüstert: „Du machst Poppy glücklich.“ Auch als es Poppy Ende Februar nicht gut ging, saß Gertrude neben ihm auf dem Sofa und passte auf ihren Freund auf.

Wenn Poppy krank ist, passt Gertrude auf ihn auf. (Instagram @mypetducks) © mypetducks/Instagram

Als er dann nach einem kurzen Schreckmoment aus dem Krankenhaus wiederkam, wollte die Ente den Schoß ihres Herrchens gar nicht mehr verlassen. Unter dem Video schrieb Poppys Tochter: „Ich glaube, jemand hat Poppy vermisst. Ich bin so dankbar für unsere Gertrude und dafür, dass sie ihm schon an so vielen schwierigen Tagen Liebe geschenkt hat.“

Gertrudes Geschwister: Auch andere Enten, Hühner und Hähne leben bei Poppy

Gertrude ist aber nicht die einzige gefiederte Mitbewohnerin, die Poppy hat. Auch Ente Happy ist immer mit von der Partie. Ebenso wie Enterich Swimmy Fallon, der kürzlich eine Operation am Auge über sich ergehen lassen musste, und nun von Poppy wieder gesund gepflegt wird.

Auch Wednesday, ein schwarzes Huhn, gehört zur gefiederten Familie dazu. Bei den kalten Winterstürmen in den USA Ende letzten Jahres sind alle ihre Geschwister verstorben, weshalb auch Wednesday mittlerweile im Haus lebt, weil sie noch nicht wieder gesund genug ist, um draußen zu blieben. Das scheint das Huhn aber nicht zu stören, denn es fühlt sich drinnen ganz wohl – und hat bereits eine Vorliebe für Michael Jackson-Songs entwickelt.

Dazu kommt der alte Hahn Tyrannosaurus Pecks, der ebenfalls lieber ins Haus kommt und sich ein wenig streicheln lässt, wenn es ihm draußen zu kalt wird. Seit kurzem ist Poppy außerdem „Truthahn-Papa“, weil auf dem Hof jetzt auch Truthahn-Babys leben.