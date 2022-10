Cannabis-Legalisierung: Bund dementiert Existenz von Eckpunktepapier

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Die Freigabe von Cannabis ist umstritten, soll aber kommen. Nun hat Gesundheitsminister Lauterbach Eckpunkte zur geplanten Legalisierung vorgelegt.

Update 20. Oktober, 08:15 Uhr: Das Gesundheitsministerium hat Berichte über ein Eckpunktepapier zur Cannabis-Legalisierung dementiert. Das Ministerium teilte laut ARD auf Nachfrage mit: „Dieses Eckpunktepapier liegt uns nicht vor. Es gibt kein abgestimmtes Eckpunktepapier. Richtig ist, dass mehrere Ministerien momentan gemeinsam daran arbeiten, den Koalitionsvertrag umzusetzen.“ Die Berichte über das vermeintliche Papier und dessen Inhalte hatten zuvor für großes mediales Aufsehen gesorgt.

Cannabis in Deutschland: Wie wahrscheinlich eine Legalisierung ist

Erstmeldung vom 19. Oktober 2022:

Berlin – Die Vorbereitungen für die geplante kontrollierte Freigabe von Cannabis in Deutschland werden konkreter. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (Mittwoch) unter Berufung auf ein Eckpunktepapier des Bundesgesundheitsministeriums berichtete, könnten Kauf und Besitz von 20 Gramm Cannabis ab dem Alter von 18 Jahren künftig grundsätzlich straffrei sein. Im Blick stehen demnach auch besondere Vorgaben für junge Leute und ein generelles Werbeverbot. Das Ministerium bestätigte den Bericht auf Anfrage am Mittwoch nicht und verwies auf noch laufende Abstimmungen in der Bundesregierung.

SPD, Grüne und FDP haben im Koalitionsvertrag vereinbart, eine „kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften“ einzuführen. Zur Vorbereitung umfangreicher Regelungen dafür waren mehrere Expertenanhörungen organisiert worden. Minister Karl Lauterbach (SPD) hatte zum Herbst ein Eckpunktepapier und für Ende des Jahres einen Gesetzentwurf angekündigt, so dass man mit dem Gesetzgebungsverfahren im nächsten Jahr durchstarten könne.

Kauf und Besitz von 20 Gramm Cannabis ab dem Alter von 18 Jahren sollen künftig grundsätzlich straffrei sein. © Christoph Soeder/dpa

Ein Sprecher Lauterbachs sagte in Berlin, die Ressorts für Gesundheit, Justiz, Wirtschaft, Ernährung und das Auswärtige Amt würden zusammen an der Umsetzung des Koalitionsvertrags arbeiten. „Ein abgestimmtes Eckpunktepapier liegt noch nicht vor.“ Es bleiben noch offene Fragen zur geplanten Cannabis-Legalisierung.

Cannabis-Legalisierung: Jeder soll bis zu zwei Cannabis-Pflanzen haben dürfen

Nach dem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland sehen die Eckpunkte des Gesundheitsministeriums auch vor, den Eigenanbau von bis zu zwei Cannabis-Pflanzen zu erlauben. Die Menge des berauschenden Wirkstoffs THC im legalisierten Cannabis solle maximal 15 Prozent betragen dürfen. Um „cannabisbedingte Gehirnschädigungen“ zu verhindern, dürften an Menschen von 18 bis 21 Jahre nur Produkte mit einem THC-Gehalt von höchstens 10 Prozent verkauft werden. Über die THC-Obergrenze herrschte zuvor noch Uneinigkeit.

Verkauf von Cannabis an Jugendliche: Diese Strafen könnten gelten

Grundsätzlich könnte Cannabis demnach rechtlich nicht mehr als Betäubungsmittel eingestuft werden. Würden Jugendliche unter 18 Jahre mit Cannabis erwischt, solle Straffreiheit gelten, heißt es weiter. Allerdings sollen Jugendämter die Ertappten dann zur Teilnahme an Präventionskursen verpflichten können. Zudem ist geplant, dass das mitgeführte Cannabis beschlagnahmt werden könnte. Über Cannabis im Straßenverkehr wird hingegen noch diskutiert.

„Safety first“ bei der Cannabis-Legalisierung: Werbung soll verboten bleiben

Für Standorte von Cannabis-Geschäften stünden Vorgaben wie Mindestabstände zu Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen im Blick. Trotz einer Legalisierung solle es untersagt bleiben, für Cannabis-Produkte zu werben. Und auch der Verkauf soll nur durch geschultes Personal erfolgen.

„Der Cannabiskonsum [...] ist etwas, [...] was zu einer modernen Gesellschaft dazugehört.“

Lauterbach hatte deutlich gemacht, dass bei der geplanten Freigabe der Schutz vor Gesundheitsschäden eine zentrale Rolle spielen soll. Vorgegangen werde nach dem Prinzip „Safety first“ (Sicherheit zuerst), sagte er Ende Juni. Es sei nicht gewollt, Cannabis zu verharmlosen. Die Risiken der derzeitigen Praxis seien aber größer als das, was mit einer legalisierten Abgabe zu erreichen sei.

Ab wann kommt die Cannabis-Legalisierung? Während Bundesgesundheitsminister Lauterbach nun den Weg für eine Cannabis-Legalisierung in Deutschland freigemacht hat, bleibt die Frage nach dem „Wann“. Zu einem konkreten Datum hat sich die Bundesregierung bisher ausgeschwiegen. Bundesfinanzminister Christian Lindner hatte zuletzt davon gesprochen, dass eine Legalisierung von Cannabis für das kommende Jahr möglich sei. Der Bundesdrogenbeauftragte Burkhard Blienert sprach zuletzt davon, dass die Einführung eines entsprechenden Gesetzes nicht vor 2024 wahrscheinlich sei.

Lauterbachs Angaben zufolge würden etwa vier Millionen Erwachsene Cannabis konsumieren. Es gebe einen großen Schwarzmarkt, organisierte Kriminalität und Verunreinigungen. „Der Cannabiskonsum in Maßen, gut abgesichert, in Qualität und ohne Beschaffungskriminalität ist etwas, was man akzeptieren muss und was zu einer modernen Gesellschaft dazugehört“, hatte der Minister betont.

Kritik an Cannabis-Legalisierung: CSU-Minister schießt gegen Pläne der Ampel

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) unterdessen aufgefordert, die Pläne zur Cannabis-Legalisierung zu stoppen. Zu Lauterbachs Eckpunkte-Papier sagte Holetschek am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur: „Damit droht – unabhängig von den bislang nicht bestätigten Einzelheiten – eine weitere Verharmlosung der Risiken durch diese Droge.“ Zudem sei Lauterbachs Einsatz „für diesen Irrweg“ angesichts der wirklich drängenden Probleme in der Gesundheits- und Pflegepolitik reine Energie- und Ressourcenverschwendung.

Das könnte Sie auch interessieren: Corona-Sensation: Cannabis schützt laut Studie vor Covid-19-Infektion

Holetschek warnte: „Es darf nicht sein, dass die Hemmschwelle sinkt und noch mehr Menschen als bisher Cannabis konsumieren. Aber genau diese Gefahr besteht bei der im Berliner Koalitionsvertrag geplanten Abgabe für ‚Genusszwecke‘.“ Wenn es stimme, dass sogar erlaubt werden solle, Cannabis online zu erwerben, sei das völlig unverantwortlich.

Holetschek: Lauterbach soll sich um andere Probleme kümmern

„Zu den Cannabis-Risiken zählen neben der Gefahr einer Abhängigkeitsentwicklung negative Auswirkungen auf das Gedächtnis sowie auf Lern- und Denkleistungen“, sagte Holetschek und warnte, zudem sei das Risiko für die Entwicklung einer psychotischen Erkrankung sowie weiterer psychiatrischer Erkrankungen erhöht.

„Wir stehen nicht nur vor einem Corona-Winter, sondern auch vor einem Blackout in der Versorgung unseres Gesundheitssystems, wenn ich etwa an die Unterfinanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung denke oder an die aktuellen Mehrkosten-Probleme der Krankenhäuser“, sagte Holetschek. Und auch die Pflege-Reformen müssten endlich angepackt werden. Darum sollte sich Lauterbach jetzt mit aller Kraft kümmern.