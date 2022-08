Beschlüsse der GMK heute: Kommen die neuen Corona-Regeln für Herbst durch?

Von: Anika Zuschke

Teilen

Bei der Gesundheitsministerkonferenz wird Lauterbachs Entwurf des neuen Infektionsschutzgesetzes für den Herbst 2022 besprochen. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

In der Gesundheitsministerkonferenz heute wird erneut über das neue Infektionsschutzgesetz und Corona-Regeln für den Herbst 2022 beraten.

Berlin – Im Zuge der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) am Dienstag, 9. August 2022, beraten die Gesundheitsminister von Bund und Ländern über die zukünftigen Corona-Regeln für den Herbst und Winter 2022. Erst in der vergangenen Woche hatten Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Justizminister Marco Buschmann ein neues Infektionsschutzgesetz mit neuen Corona-Regeln vorgestellt – doch das stieß vermehrt auf Kritik. Besonders in Bezug auf eine neue Regel sind sich die Länder uneinig.

Gesundheitsministerkonferenz heute: Entwurf von neuem Infektionsschutzgesetz wird besprochen

Das Infektionsschutzgesetz gilt als Rechtsgrundlage dafür, dass die Länder Corona-Maßnahmen erlassen können. Das aktuelle Schutzkonzept läuft Ende September aus – deswegen beraten die Gesundheitsminister derzeit über ein neues Regel-Paket für Herbst und Winter.

Der Entwurf sieht ZDF zufolge unter anderem vor, dass die Bundesländer ab Oktober wieder eine Maskenpflicht verhängen dürfen – doch kann diese unter gewissen Umständen auch wieder aufgehoben werden. Denn dem neuen Infektionsschutzgesetz zufolge müssen Menschen keine Maske in Restaurants oder bei Kultur- und Sportveranstaltungen tragen, wenn ihre Impfung nicht länger als drei Monate her ist. Für Getestete und frisch Genesene soll diese Ausnahmeregelung ebenfalls gelten. Doch diesen Punkt sehen viele kritisch.

Änderung Infektionsschutzgesetz: Neue Corona-Regel für den Herbst 2022 sorgt für Kritik

Immunologe Carsten Watzl zufolge würde diese Regel einen falschen Eindruck vom tatsächlichen Impfschutz vermitteln: „Wenn man sagt, die Impfung gilt nur für drei Monate, dann signalisiert das den Leuten, es schützt mich vielleicht nur drei Monate und das ist nicht wahr. Die Impfung schützt viel, viel länger“, erklärt Watzl dem ZDF und fährt fort: „Sie schützt sicherlich deutlich länger, gerade vor der schweren Erkrankung. Und darauf kommt es ja an.“

Deshalb finde ich es schon problematisch, dass so eine Regelung eingeführt wird.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sieht die neue Masken-Regel ebenfalls kritisch. Ihm zufolge sei die Ausnahme für frisch Geimpfte „keine kluge Regelung“, so der SPD-Politiker im Gespräch mit dem Weser Kurier.

Karl Lauterbach und Petra Grimm-Benne verteidigen Aufhebung der Maskenpflicht für Geimpfte

Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin und Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Petra Grimm-Benne, steht jedoch zu der Idee und wies die Kritik an einer möglichen Frist für Geimpfte zurück: „In den Gesetzentwurf ist das eingeflossen, was der Evaluierungsbericht des Expertengremiums ergeben hat. Es ist ja nochmal deutlich geworden, dass nach drei Monaten der Impfschutz erheblich nachlässt“, sagte Grimm-Benne im ZDF-Morgenmagazin.

Außerdem würde ihr zufolge keiner verlangen, dass man sich nun alle drei Monate neu impfen lässt. „Aber es wäre zum Beispiel ein verhältnismäßiges, gutes Mittel, wenn man dann die Masken tragen würde“, so die GMK-Vorsitzende. Auch Karl Lauterbach verteidigte die Regel öffentlich auf Twitter: „Glauben Sie im Ernst, dass Menschen sich alle 3 Monate impfen lassen, um ohne Maske in ein Restaurant gehen zu können?????? Wenn wir das wirklich oft sähen, würden wir die Regel ändern, machen die Ausnahme dicht“, schrieb der Gesundheitsminister auf dem Kurznachrichtendienst. Inzwischen gehen aber auch schon Experten aufgrund des neuen Infektionsschutzgesetzes auf Lauterbach los.

Entwurf neues Infektionsschutzgesetz: Welche Corona-Regeln sollen im Herbst 2022 eingeführt werden?

Doch was steht abgesehen von der Drei-Monate-Frist für Geimpfte in dem Entwurf des neuen Infektionsschutzgesetzes? Ein kurzer Überblick zu den anvisierten neuen Corona-Regeln in Bezug auf eine kommende Maskenpflicht und Vorgaben für Schulen im Herbst und Winter 2022:

Bundesweite FFP2-Maskenpflicht in Bus, Bahn und Flieger

Neue Masken- und Testpflicht in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen

FFP2-Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen soll Ländersache werden

Maskenpflicht in der Schule ab der 5. Klasse nur, wenn sonst kein geregelter Präsenzunterricht möglich wäre (OP-Maske würde reichen)

Länder sollen Möglichkeit bekommen, Tests in Schulen, Kitas und Einrichtungen zur Unterbringung von Asylbewerbern vorzuschreiben

Ob diese Regeln für den Corona-Herbst tatsächlich greifen werden, wird in der heutigen Gesundheitsministerkonferenz weiter besprochen. Neben aktualisierten Regeln sollen auch neue Corona-Impfstoffe ab Oktober den gefürchteten Corona-Herbst abfedern – in dem Zuge forderte Lauterbach nun auch Klarheit zu der vierten Impfung für alle Altersgruppen.