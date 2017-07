Berliner Ausflugslokal steht in Flammen - Löscharbeiten bis zum Morgen

Im bekannten Restaurant "Neo-Helgoland"

+ © dpa Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen das Feuer im Restaurant Neu-Helgoland in Berlin-Köpenick. © dpa

Im Restaurant Neu-Helgoland brach in der Nacht ein Feuer aus. Es ist nicht der erste Brand in dem Ausflugslokal an der Müggelspree.