„Die lachen sich ins Fäustchen“: Spott und Hohn nach überraschendem Abbruch der Löwen-Suche in Berlin

Von: Nadja Zinsmeister

Die Suche nach einer Löwin in Berlin ist beendet. Was nach dem Einsatz bleibt, ist der Spott in der Bevölkerung - und Verärgerung bei der Polizei.

Berlin – Über einen Tag lang suchte die Polizei mit allen Mitteln nach einer Löwin in Brandenburg und Berlin – bis Experten darauf aufmerksam machten, dass es sich bei dem Tier aus dem Video eines Passanten vermutlich um ein Wildschwein handelt und weniger um eine Löwin. Die Polizei äußert sich nach dem Fehlalarm verärgert, die Bevölkerung reagiert mit Spott.

„Stell dir vor, du bist Herr Foitzik und musst 20 TV-Stationen aus aller Welt jetzt erzählen, dass du 30 Stunden lang, mit hunderten von Polizisten ein Wildschwein gesucht hast“, schreibt ein User auf Twitter. Dabei bezieht er sich auf die Presskonferenz, auf der Peter Foitzik, Einsatzleiter der Polizei für den Raum Kleinmachnow, am Freitagmittag zuletzt die Entwarnung zur entlaufenen Löwin gegeben hatte.

Hohn und Spott nach überraschendem Abbruch der Löwen-Suche in Berlin

Mehrere Raubtier-Experten hatten das Videomaterial ausgewertet und vermuten hinter dem Tier ein Wildschwein. Als Grundlage verglichen sie unter anderem die Rücken- und Schwanzform des gefilmten Tieres, die nicht zu einer Löwin passt.

Das veröffentlichte Video der „Löwin“ war unter anderem verpixelt und sehr kurz gewesen, sodass die Meinungen zu dem abgebildeten Tier stark auseinander gingen. „Wollt ihr mir sagen, jemand hat ein Handyvideo von einem Tier gedreht, das an die Qualität eines Bigfoot-Beweis-Videos grenzt, jemand hat gesagt ‚Könnte ne Löwin sein‘ und das wars?“, kommentierte daraufhin eine andere Twitter-Userin den rund 30 Stunden langen Aufschrei. Ein weiterer ergänzt in einem Tweet: „Die Jugendlichen, die das Video gemacht haben, lachen sich ins Fäustchen.“

Keine Löwin: Kleinmachnows Bürgermeister Michael Gruber (SPD) zeigt der Presse die Analyse-Fotos. © Paul Zinken / dpa

Der Polizei scheint nach dem vermeintlich falschen Alarm weniger zu Lachen zumute zu sein. Wie konnte es so weit kommen, dass sie stundenlang nach einem Wildschwein sucht, bevor Experten die Lage aufklären? Heiko Teggatz, Vize-Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, sagte verärgert zur Bild: „Bei diesem Einsatz handelt es sich zweifelsfrei um die teuerste Safari, die es in Deutschlands Wäldern je gegeben hat!“

Polizei nach Löwen-Suche in Berlin verärgert: „Das ist ein Skandal“

Laut Teggatz könnte ein solcher Einsatz schnell mehrere 100.000 Euro kosten, da nicht nur hunderte Einsatzkräfte ausgerückt sind, sondern unter anderem auch Hubschrauber und Drohnen im Einsatz waren. „Womöglich könnten 100.000 Euro verpufft sein – das ist ein Skandal.“ Die Verantwortung gibt Teggatz dem Ordnungsamt. Dessen Einschätzung sei ausschlaggebend, ob die Polizei ausrückt. „Der Polizei blieb nichts anders übrig, als die Maßnahmen so zu treffen, denn sie musste davon ausgehen, dass [das Tier] eine Bedrohung für die Bevölkerung darstellt“, sagte er weiter zur Bild.

Wenn das Bildmaterial sofort an Experten gegeben worden wäre, hätte die „Schein-Safari“ laut dem Vize-Chef gar nicht erst stattfinden müssen. Kleinmachnows Bürgermeister Michael Grubert (SPD) sieht das anders, wie er vor der Presse deutlich machte. Laut ihm seien die Kosten „kein Maßstab für unser Handeln“. (nz)