Mysteriöser Mann verletzt an S-Bahnhof Menschen schwer - und verschwindet spurlos

An einem S-bahnhof in Berlin attackierte ein Mann mehrere Menschen.

Er kam aus dem Nichts und verschwand auch wieder darin: Ein Mann hat an einem S-Bahnhof plötzlich mehrere Menschen attackiert und teils schwer verletzt. Jetzt ist er auf der Flucht.

Berlin - Ein Unbekannter hat in Berlin an einem S-Bahnhof drei Menschen verletzt. Zwei Männer seien nach ersten Erkenntnissen am Samstagmorgen schwer verletzt worden, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Eine Frau habe leichte Verletzungen erlitten. Zuvor hatte die B.Z. über den Vorfall im Stadtteil Prenzlauer Berg berichtet.

Täter ist auf der Flucht

Ob es sich, wie die Zeitung berichtet, um einen Messerangriff handelt, konnte die Sprecherin zunächst nicht bestätigen.

Der mutmaßliche Täter sei flüchtig. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen. Weitere Details und Hintergründe zu dem Vorfall am S-Bahnhof Greifswalder Straße seien noch unklar.

dpa