Mann in Jogginghose stürzt sich auf Klima-Kleberin – Fußgänger und Polizei gehen dazwischen

„Auseinander!“

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Karolin Schäfer schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Ein Mann packt eine Klimaaktivistin in Berlin, dann schreiten Passanten ein. Sie gehen dazwischen und dann kommt die Polizei.

Berlin – Aktivisten der „Letzten Generation“ demonstrieren aktuell in Berlin. Die Klima-Bewegung will mit unterschiedlichen Protestaktionen die Hauptstadt zum „Stillstand“ bringen, hieß es auf der Internetseite. In den vergangenen Tagen klebten sie sich auf Straßen und Kreuzungen fest oder zogen mit Schleich-Demos durch die Stadt.

Während die Aktivisten damit auf fehlende Klimaschutzmaßnahmen der Regierung aufmerksam machen wollen, wächst bei Autofahrern der Unmut. Das führt auch immer wieder zu heftigen Übergriffen. So hat kürzlich ein Mann auf der A100 zwei Frauen an den Haaren gepackt und über die Straße geschleift. Für Aufsehen sorgte nur auch ein weiteres Video im Netz.

Proteste der „Letzten Generation“ in Berlin: Mann stürzt sich auf Klima-Kleberin

Ein Mann im Sportanzug und mit Zigarette im Mund hat sich am Hermannplatz auf eine Klima-Aktivistin gestürzt. Das zeigten am Donnerstag (27. April) die Aufnahmen eines taz-Reporters auf Twitter. Der Vorfall spielte sich nur innerhalb weniger Sekunden ab. Die Frau, die offenbar nicht an der Straße festklebte, kippte zur Seite. Als der Mann sie greifen wollte, griffen sofort mehrere Passanten ein.

+ Aktivisten der Gruppierung Letzte Generation blockieren eine Kreuzung an der Landsberger Allee. (Archivbild) © Paul Zinken/dpa

Sie versuchten, den Mann in Jogginghose von der Frau abzuhalten. Nur einen Augenblick später ging die Polizei dazwischen. Drei Polizeibeamte drängten sich zwischen die Passanten und den Mann. „Auseinander“, hörte man Polizisten sagen, die den Mann schließlich festhalten konnten. Die Klima-Aktivistin konnte sich nach der Rangelei wieder aufrichten. Eine Passantin erkundigte sich noch, ob es ihr gut gehe. Dann schien die Sitzblockade am Hermannplatz weiterzugehen.

Überhaupt nicht funktioniert hat dagegen eine Aktion der „Letzten Generation“ am Dienstag (25. April). Die Aktivisten blockierten in Berlin eine Kreuzung, allerdings ließen sich die Autofahrer davon nicht beirren und brausten einfach auf dem angrenzenden Grünstreifen vorbei. (kas)

Rubriklistenbild: © Paul Zinken/dpa