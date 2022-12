Einfach abgesägt: Klima-Aktivisten kürzen Weihnachtsbaum am Brandenburger Tor

Von: Jens Kiffmeier, Elias Bartl, Jakob Koch

Einfach abgesägt: Die Klimaaktivisten haben in Berlin-Mitte den Weihnachtsbaum gekürzt. © Paul Zinken/dpa

Die Spitze ist weg: Klima-Aktivisten haben den Weihnachtsbaum am Brandenburger Tor in Berlin abgesägt – in 15 Meter Höhe. Derweil plagt Hamburg der Stau.

Update vom 21. Dezember, 11:13 Uhr: Sie sind extra mit schwerem Gerät angerückt. Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ haben in Berlin die Spitze des Weihnachtsbaums vor dem Brandenburger Tor abgesägt. Auf einer Hebebühne rollten zwei Personen am Pariser Platz in Berlin an, um in 15 Meter Höhe den Wipfel der Nordmanntanne mit einer Handsäge abzuschneiden. Das teilte die Polizei mit. Bei der Protestaktion entrollten sie ein Transparent mit der Aufschrift „Das ist nur die Spitze des Weihnachtsbaums“.

Klimaaktivisten in Berlin: Letzte Generation sägt Weihnachtsbaum am Brandenburger Tor die Spitze ab

In einer Mitteilung äußerte die Gruppe selber zu der Aktion. „Wir sehen in Deutschland bisher nur die Spitze der darunter liegenden Katastrophe“, sagte eine Aktivistin. Die Polizei war eigenen Angaben nach vor Ort im Einsatz. Es liefen nun Maßnahmen, sagte die Polizeisprecherin. Konkrete Details nannte sie aber nicht.

Hamburg: Klima-Aktivisten von Extinction Rebellion blockieren Kennedybrücke

Update vom 21. Dezember, 10:37 Uhr: Das ging schnell: Knapp 20 Minuten nach Start der Aktion hat die Polizei Hamburg die Blockade aufgelöst. Eine Frau wollte sich gerade festkleben – hatte schon den Sekundenkleber an der Hand – doch die Beamten reagierten schnell. Jetzt stehen die Aktivisten mit Schildern neben der Straße – und der Verkehr fließt wieder, berichtet 24hamburg.de.

Klima-Aktivisten am Morgen in Hamburg. © Elias Bartl

Mit der Aktion auf der Kennedybrücke zeigt sich Extinction Rebellion nach eigenen Angaben solidarisch mit den Aktivisten der „Letzten Generation“: „Wir kleben am Leben und wünschen uns ab Weihnachten 2023 eine fossil- und atomfreie Zukunft. Deswegen tragen wir heute Weihnachtsmützen, weil wir noch an eine überlebensfähige Zukunft glauben“, heißt es in einer Mitteilung.

Klima-Aktivisten blockieren Kennedybrücke in Hamburg: Extinction Rebellion sorgt für Stau

Erstmeldung vom 21. Dezember, 10:14 Uhr: Hamburg – Mehrere Menschen haben am 21. Dezember 2022 den Verkehr auf der Kennedybrücke lahmgelegt. Die Brücke nahe dem Jungfernstieg trennt Außen- und Binnenalster und gilt als eine der wichtigsten Verkehrsadern der Stadt. Viele Autofahrer reagieren genervt – ein lautes Hupkonzert erfüllte den betroffenen Straßenzug. 24hamburg.de ist vor Ort.

Klima-Protest hat Folgen: Nichts geht mehr an der Alster. Der Verkehr kam zum Erliegen. © Elias Bartl

Die Gruppe Extinction Rebellion sorgt in Hamburg immer wieder für aufsehenerregende Aktionen – und genervte Autofahrer. So fabrizierten die Klima-Aktivisten vergangenes Jahr ein Stau-Chaos auf dem Neuen Pferdemarkt, nachdem sie die Stresemannstraße blockiert hatten.