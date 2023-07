Löwen-Suche in Berlin: Fehlalarm – Polizei spricht über erste konkrete Spur

Von: Christoph Gschoßmann

Die entlaufene Löwin hält Berlin und Brandenburg in Atem. Auch private Halter sind nun von der Polizei überprüft worden.

Suche nach Raubtier: In Berlin ist ein frei laufender Löwe aufgetaucht.

Privater Halter überprüft: Ein Löwenhalter bekam Besuch von der Polizei.

Neue Sichtung: Am Freitagmittag wurde die Löwin erneut gesichtet.

Update vom 21. Juli, 11.33 Uhr: Neue Sichtung der Löwin: Das Tier soll am Panzerdenkmal von Kleinmachnow gesichtet worden sein, wie eine Reporterin von RTL berichtet. Die Polizei ist demnach dorthin unterwegs. Laut der Journalistin sei die Stimmung dort „angespannt.“

Erstmeldung vom 21. Juli, 11.30 Uhr: München/Kleinmachnow/Berlin – Wo ist die „Löwin von Berlin“? Und hat womöglich ein privater Löwen-Halter etwas mit der Sache zu tun? Die Polizei geht dieser Spur nun auch nach. Einige Beamten haben auf der Suche nach einer entlaufenen Raubkatze, mutmaßlich eine Löwin, an der Grenze von Berlin und Brandenburg einen privaten Tierhalter überprüft.

Löwen-Suche in Berlin: Fehlalarm – Polizei nennt Details über erste konkrete Spur

Das Tier, das diese Person halte, sei noch da, meinte der Sprecher der Polizeidirektion West, Daniel Keip, am Freitagmorgen (21. Juli). Mehr Angaben, etwa darüber, wo das Tier gehalten werde, wollte der Polizeisprecher nicht machen.

Ein Mann bereitet sich auf die Suche nach einer entlaufenen Löwin vor. © picture alliance/dpa/TNN | Sven Käuler

Dabei ist der überprüfte Halter nicht der einzige, der im Umkreis Löwen hält. Das Landesamt für Umwelt teilte mit, dass es im Tierbestandsverzeichnis 23 Löwen aus drei Zirkusunternehmen, zwei Zoos und einer privaten Haltung in Brandenburg erfasst habe. Der Polizei seien die entsprechenden Kontaktdaten bereits übermittelt worden.

Die Polizei in Berlin und Brandenburg setzte am Freitagmorgen die Suche nach der frei laufenden Raubkatze fort. Dabei werden weiter Bürgerhinweise überprüft, wie der Sprecher sagte. Seit Donnerstag sei eine zweistellige Zahl an Hinweisen eingegangen.

Berlin: Video zeigt Löwin – Polizei schätzt es als echt ein

Seit der Nacht zum Donnerstag (20. Juli) herrscht in Berlin und Brandenburg Angst vor der frei laufenden Raubkatze. In der Nacht soll eine frei laufende Raubkatze in Kleinmachnow in Brandenburg an der Grenze zu Berlin gesichtet worden sein. Ein nur wenige Sekunden langes Handyvideo eines Zeugen zeigt ein Tier zwischen Büschen und Bäumen umherschleichen. Das Video schätzen die Ermittlungsbehörden als echt ein und nehmen die Bedrohung deshalb sehr ernst. Im Fall eines Fanges sind mehrere Szenarien denkbar. Was man machen sollte, wenn man wirklich einem Löwen begegnet, lesen Sie hier. Alle bisherigen Entwicklungen lesen Sie in unserem bisherigen News-Ticker. (cgsc mit dpa)