Kleiner Junge (3) isst Schokoladen-Ei auf der Straße - was dann passiert, macht sprachlos 

Er wollte doch eigentlich nur ein Oster-Ei auf der Straße essen. Was dem kleinen dreijährigen Jungen aber dann passiert, macht einfach nur sprachlos.

Berlin - Schokoladen-Eier gehören zu Ostern, wie der Weihnachtsbaum zur Weihnachtszeit. Vor allem für Kinder gehört das süße Naschen zum Fest dazu. Genauso ging es nun einem kleinen Jungen aus Berlin. Der Dreijährige wollte am Karsamstag mit seiner Mutter auf der Bundesallee spazieren gehen. Sehr zu seiner Freude durfte er währenddessen ein traditionelles Schokoladen-Ei essen. Doch was dann passierte, macht wirklich sprachlos.

Polizei Berlin berichtet von fremdenfeindlichen Vorfällen am Osterwochenende

Wie die Polizei Berlin berichtet, sei der Junge mit seiner Mutter gegen 10.30 Uhr die Straße entlang gegangen. Zwei ältere Frauen, die an den beiden vorbeigehen wollten, äußerten dabei an das Kleinkind gerichtete rassistische Äußerungen. Um welche Beleidigungen es sich konkret handelt, ist unklar. Wie die Polizei selbst bekanntgab, hätten die beiden Frauen den kleinen Jungen auch angewidert angesehen. Von den Aussagen alarmiert, verständigte die 37 Jahre alte Mutter umgehend die Polizei. Wer die beiden älteren Frauen waren, ist jedoch noch unklar. Nach ihnen wird nun gesucht.

Doch die Meldung aus Berlin Friedenau war nicht der einzige fremdenfeindliche Vorfall am Osterwochenende in der Hauptstadt. Nur wenige Stunden später soll dann auch ein Busfahrer rassistisch beleidigt worden sein, jedoch von zwei Männern. Offenbar wurde der 31-Jährige aufgrund seiner Hautfarbe fremdenfeindlich beleidigt. Die beiden Täter konnten mittlerweile ermittelt werden.

