Feuer wütet weiter unkontrolliert im Berliner Grunewald: Hohe Explosionsgefahr, Avus gesperrt

Von: Marc Dimitriu

Feuer im Berliner Grunewald brennt ungehindert weiter. © INA FASSBENDER / AFP

In Berlin ist ein Feuer auf einem Lagerplatz für Sprengstoff der Polizei ausgebrochen. Es kommt zu zahlreichen Explosionen. Die Feuerwehr kann deswegen kaum löschen.

Update vom 4. August, 13.37 Uhr: In Grunewald brennt es rund um einen Sprengplatz weiter lichterloh. Auf dem Sprengplatz lagern Polizeiangaben zufolge rund 25 Tonnen unter anderem an Feuerwerkskörpern oder Weltkriegsmunition. Dort würden zweimal im Jahr jeweils für mehrere Tage kontrollierte Sprengungen angesetzt, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Es habe immer wieder Versuche gegeben, andere Standorte zu suchen. Bewohner und Einsatzkräfte hatten von deutlichen Detonationen berichtet.

Update vom 4. August, 13.09 Uhr: Die Ursache für das Feuer im Berliner Grunewald ist laut Polizeipräsidentin Barbara Slowik noch völlig unklar. „Wir versuchen, so schnell wir können, mit den Brandermittlern an den Ort zu kommen“, sagte Slowik am Donnerstag am Einsatzort. Zwar hätten Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Einsatzkräfte deutliche Detonationen wahrgenommen. „Aber was genau jetzt ursächlich war, das werden die Brandermittler klären.“

Brand nach Explosionen in Berlin: Löschen der Feuer gestaltet sich weiter schwer

Update vom 4. August, 12.26 Uhr Die Feuerwehr hat nun eigenen Angaben zufolge drei bis vier Glutnester aus der Luft identifiziert. „Wir können diese aber noch nicht bekämpfen, da sie in diesem Gefahrenbereich liegen“, sagte ein Feuerwehrsprecher dem Sender n-tv. Wegen Explosionsgefahr hat die Feuerwehr einen Sperrkreis von rund 1000 Meter um den Brandort gezogen. Rings um diesen Radius sei inzwischen eine Wasserversorgung hergestellt. Sollten sich die Flammen diesen Bereichen annähern, könnten sie schnell bekämpft werden.

Der Radius könne noch bis über den Mittag hinaus, möglicherweise sogar bis zum Abend bestehen bleiben, hieß es. Ein Räumpanzer der Bundeswehr sowie ein Roboter könnten sich bald dem Sprengplatz nähern und sollen den Einsatzkräften vom Boden aus einen besseren Überblick verschaffen.

Update vom 4. August, 11.58 Uhr: Es brennt und brennt in Grunewald. Die Feuerwehr kann das Feuer nicht löschen. Das explosive Material auf dem Sprengplatz der Polizei macht es unmöglich, nahe an das Feuer heranzukommen. Auch Stunden nach dem Ausbruch des Feuers waren am Donnerstagvormittag weiter Knallgeräusche aus Richtung des Sprengplatzes zu hören.

Update vom 4. August, 11.15 Uhr: Mit einem Löschhubschrauber der Bundeswehr können die Einsatzkräfte beim Feuer im Berliner Grunewald nicht rechnen. Ein solcher stehe aufgrund des Waldbrands in Sachsen derzeit nicht zur Verfügung, sagte ein Feuerwehrsprecher am Donnerstag in Berlin. Ein Polizeihubschrauber hingegen war am Vormittag im Einsatz und zunächst damit befasst, den Kräften einen Überblick aus der Luft zu verschaffen. Das Feuer brennt derweil ungebremst weiter.

Brand nach Explosionen in Berlin: Autobahn Avus bleibt vermutlich den ganzen Tag gesperrt

Update vom 4. August, 10.22 Uhr: Die Autobahn Avus in Berlin bleibt wegen des Brands im Grunewald voraussichtlich den ganzen Tag über gesperrt. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, teilten Polizei und Feuerwehr am Donnerstagmorgen mit. Auch der Regional- und S-Bahnverkehr waren in Richtung Westen unterbrochen. Der Wald brenne weiter unkontrolliert auf rund eineinhalb Hektar, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Schwarzer Rauch steht über Berlin von Berlin-Kreuzberg aus fotografiert. © Gerd Roth/dpa

Brand nach Explosionen in Berlin: S7 und Autobahn Avus gesperrt

Update vom 4. August, 9.40 Uhr: Beim Brand im Berliner Grunewald kommt auch die Bundeswehr zum Einsatz. Wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte, gibt es weiterhin große Explosionen auf dem Platz. Aktuell haben sich die Einsatzkräfte auf 1000 Meter zurückgezogen. Es sind 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie Polizeikräfte vor Ort. Weitere Einsatzkräfte, sowie Spezialkräfte der Bundeswehr sind angefordert.

Die Bahn teilte auf ihrer Internetseite mit, dass sowohl der Regional- als auch der Fernverkehr unterbrochen sind. Auch die S7 fährt nicht. Die Autobahn Avus, der Kronprinzessinnenweg und die Havelchaussee sind in diesem Bereich gesperrt. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten - Lüftungen und Klimaanlagen sollten abgeschaltet werden. „Momentan befinden wir uns in der Phase der Beratung und Beobachtung“, sagte der Sprecher weiter.

Mega-Feuer in Berlin nach Explosionen auf Sprengplatz - „tonnenschwere Stahlträger um die Ohren geflogen“

Erstmeldung vom 4. August 2022:

Berlin - Explosionen auf einem Sprengplatz der Polizei haben im Berliner Grunewald einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Es brenne auf einer Fläche von 15.000 Quadratmetern auf dem Sprengplatz und im angrenzenden Wald, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr der Nachrichtenagentur AFP. Wegen anhaltender Explosionen auf dem Sprengplatz habe die Feuerwehr noch nicht mit dem Löschen beginnen können.

Berlin: Kampfmittel und Feuerwerkskörper gelagert - „Lage ist unübersichtlich“

Auf dem Sprengplatz der Polizei seien Kampfmittel und Feuerwerkskörper gelagert, sagte der Sprecher. „Die Lage ist unübersichtlich. Es brennt weiter unkontrolliert der Wald.“ Er forderte die Bevölkerung auf, das Gebiet weiträumig zu meiden. Laut der Bild sei der erste Alarm um 3.30 Uhr. Erste Einsatzkräfte hätten von „tonnenschweren Stahlträgern, die ihnen dort um die Ohren geflogen“ sind, berichtet. Das sagte ein Feuerwehrsprecher gegenüber ntv.

Vor Ort seien 120 Feuerwehrleute und ein Polizeihubschrauber werde eingesetzt, um die Lage einzuschätzen, sagte der Sprecher. Die Feuerwehr bereite nun eine sogenannte Riegelstellung vor. Ziel sei es, den Brand in einer Entfernung von 1000 Metern von dem Sprengplatz zu bekämpfen. Näher können die Feuerwehrleute nicht heran, um sich selbst wegen weiterer Explosionen nicht zu gefährden. Auf einem Twitter-Video sind die zahlreichen Explosionen deutlich zu hören.

Explosionen in Berlin: Amt warnt Bevölkerung vor Waldbrand und Brandgase

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hatte am frühen Morgen erklärt, es brenne „der Wald und eine Lagerstätte für Fundmunition der Polizei Berlin“. „Es ist mit Explosionsgeräuschen und Belästigung durch Brandgas zu rechnen.“ Wie es zu dem Brand kam, ist laut der Polizei noch nicht klar. Die extreme Hitze und Trockenheit könnte den Brand weiter befördern und auch den Einsatzkräften zu schaffen machen. (md mit afp)