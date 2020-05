Nach Messerattacke auf Fritz von Weizsäcker -Angeklagter entsetzt mit Geständnis

Nach der Messerattacke auf den Berliner Mediziner Fritz von Weizsäcker schockiert der Angeklagte nun mit seinem Geständnis.

Berlin - Die tödliche Messerattacke auf den Berliner Chefarzt Fritz von Weizsäcker schockierte im November 2019, nun legte der Angeklagte ein umfassendes Geständnis ab. Die Aussagen des Angeklagten sorgten für Entsetzen, denn Gregor S. zeigte am Dienstag keinerlei Reue.

Prozess nach Messerattacke auf Fritz von Weizsäcker - Angeklagter gesteht

"Ich habe den Sohn des ehemaligen Bundespräsidenten getötet", sagte Gregor S. am Dienstag vor dem Berliner Landgericht. Doch damit nicht genug, schockierte der Angeklagte mit seiner fehlenden Reue: "Ich bin froh, dass er tot ist." Als Motiv für den Angriff vom 19. November 2019 gab er jahrelangen Hass auf Richard von Weizsäcker an.

Er gab in der Aussage am zweiten Prozesstag zu, die Tat seit längerer Zeit geplant zu haben und dafür eigens aus seiner Heimat in Rheinland-Pfalz nach Berlin gereist zu sein. Dort fuhr er zum Schlossparkklinikum, wo Fritz von Weizsäcker als Chef der Klinik für innere Medizin arbeitete. Die Tat hatte sich in dem Klinikum bei einem Vortrag des Mediziners ereignet.

Berlin: Angeklagter gesteht tödlichen Angriff auf Fritz von Weizsäcker

S. stand nach eigenen Aussagen gegen Ende des Vortrags aus dem Publikum auf und stach mit einem extra dafür gekauften Klappmesser auf von Weizsäcker ein. Von Weizsäcker erlitt dabei eine Luftembolie, an der er kurz danach starb.

Obwohl bei der Tat ein Polizeibeamter eingeschritten war, der privat die Veranstaltung besuchte, konnte der Mediziner nicht gerettet werden. Auf ihn stach der 57-Jährige ebenfalls ein, wie er erläuterte. S. werden wegen dieses zweiten Angriffs nicht nur Mord, sondern auch versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. S. wurde noch am Tattag festgenommen. "Dass ich für den Rest meines Lebens eingesperrt werde, war mir klar", sagte er am Dienstag.

Berlin: Angeklagter bereut Messerattacke auf Fritz von Weizsäcker nicht

Er bereue die Tat nicht. "Das war ja mein Lebensinhalt." Der 57-Jährige gab an, Richard von Weizsäcker für mitverantwortlich an der Produktion des Entlaubungsmittels Agent Orange zu halten. US-Truppen hatten im Vietnamkrieg Millionen Liter Agent Orange im Süden von Vietnam versprüht. Das Gift wird bis heute für schwere Missbildungen, Krebserkrankungen und Behinderungen bei der vietnamesischen Bevölkerung verantwortlich gemacht.

Der Deutsche bezeichnete sich selbst mehrfach als "traumatisiert" vom Vietnamkrieg. Sein Trauma habe Anfang der 90er begonnen, nachdem er unter anderem einen Artikel des Magazins "Spiegel" über das Thema gelesen habe.

Berlin: Angeklagter berichtet von eigenem „Trauma“

Ein zentraler Punkt in dem Prozess ist die Schuldfähigkeit des Manns. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass S. die Tat "im Zustand der erheblich verminderten Schuldfähigkeit" beging.

S. selbst wies dies bei seiner Aussage am Dienstag jedoch vehement zurück, auch wenn er sich als "Zwangsneurotiker" bezeichnete und sich ein "schwaches Nervensystem" bescheinigte. Seine Schuldfähigkeit sei jedoch nicht eingeschränkt. Die Frage soll in der Hauptverhandlung mithilfe eines psychiatrischen Gutachters geklärt werden.

