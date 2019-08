Frau will neue Nachbarn mit Bananenbrot beglücken - doch dann kommt der Schock

Rückruf von privatem Backwerk

+ © dpa / Marcel Kusch Eine Frau im Supermarkt mit Bananen (Symbolfoto) © dpa / Marcel Kusch

Unerwartet finden Bewohner eines Miethauses in Berlin Bananenbrot in ihren Briefkästen. Doch dann warnt die Bäckerin mit einem Brief vor ihrem Backwerk.