Fahrraddieb sticht Polizisten in Zivil mit Messer nieder

Blutspuren sind auf der Straße in Berlin zu sehen. Ein Fahrraddieb hat am Mittwoch einen Polizisten in Zivil mit einem Messer attackiert.

Er wollte nur einen Fahrraddieb stellen und musste das bitter bezahlen: Am Mittwochabend ist ein Polizist (44) in Zivil mit einem Messer attackiert und verletzt worden.

Berlin - Der Kriminalpolizist ertappte den Mann am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr auf dem Nachhauseweg, als dieser sich an dem angeschlossenen Fahrrad des Beamten zu schaffen machte, wie die Berliner Polizei am Donnerstag mitteilte. Als der 44-jährige Beamte den Täter festnehmen wollte, stach dieser sofort mit einem Messer zu.

Messerstecher auf der Flucht

Der Kriminalpolizist ging zu Boden, er wurde schwer an Rumpf und Bein verletzt. Der Messerstecher flüchtete. Der Beamte wurde in eine Klinik gebracht und operiert. Er schwebte nicht in Lebensgefahr.

AFP/ml