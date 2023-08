Schrecklicher Fall in Berlin: Polizei findet drei Monate altes Baby tot in Auto

Von: Moritz Bletzinger

Polizei Berlin ermittelt: Totes Baby in Auto gefunden. (Symbolbild) © blickwinkel/Imago

Drei Monate altes Kleinkind umgebracht. Ein Mann war mit dem toten Baby im Auto vor einem Berliner Krankenhaus aufgetaucht. Die Polizei durchsucht seine Wohnung.

Berlin – Grausamer Fund in der Hauptstadt. Am Freitagabend erschien ein Mann an einem Krankenhaus in Berlin. Dort teilte er mit, er habe ein totes Baby in seinem Auto, berichtet die Bild. Und er hat nicht gelogen. In seinem Wagen lag ein totes, drei Monate altes Kleinkind.

Totes Baby in Berlin: Todesursache noch unbekannt – Polizei durchsucht Wohnung in Hohenschönhausen

Jetzt ermittelt die Polizei, steht dabei aber noch ganz am Anfang, teilt ein Sprecher der Staatsanwaltschaft der Presseagentur dpa mit. Details wie die Todesursache verriet er zunächst nicht – aus ermittlungstaktischen Gründen. Am Samstag wollen Polizei und Staatsanwaltschaft eine gemeinsame Mitteilung im Fall herausgeben.

Bis zum frühen Morgen war die Polizei bereits im Einsatz. Beamte sicherten Spuren in einem Mehrfamilienhaus in Hohenschönhausen. Was ist in der Wohnung passiert?

