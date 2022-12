Geplatztes Riesen-Aquarium in Berlin löste „regelrechten Tsunami“ aus – Hotel-Gäste wohl gewaltig im Glück

Von: Jennifer Lanzinger

Das berühmte Riesen-Aquarium DomAquarée in Berlin ist explodiert. Ein Video zeigt die Überreste. Die Feuerwehr spricht von einer unübersichtlichen Lage.

Update vom 16. Dezember 2022, 14.35 Uhr: Nach der Zerstörung des Riesen-Aquariums Aquadom hat der Berliner Zoo angeboten, noch lebende Fische bei sich unterzubringen. „Wir haben der zuständigen Aufsichtsbehörde bereits angeboten, Fische bei Bedarf und je nach Kapazität bei uns aufzunehmen und zu versorgen“, teilte eine Sprecherin am Freitag mit. Der Zoo bedauere das Unglück zutiefst. Die Unterwasserwelt Sea Life, mit weiteren Aquarien, ist nicht unmittelbar von der Aquadom-Zerstörung betroffen.

Das Unternehmen Sea Life hat sich „bestürzt“ zu dem Vorfall geäußert. Derzeit versuche das Unternehmen, mehr Informationen von den Eigentümern des Aquadoms zu erhalten, teilte Sea Life am Freitagmittag mit. Sea Life rief dazu auf, von Spekulationen abzusehen, „bis die Hintergründe des Unglücks geklärt sind“. Der Aquadom gehört laut Sea Life nicht dem Unternehmen. Die genauen Besitzverhältnisse blieben zunächst unklar. Sea Life betreibt in dem betroffenen Hotelgebäude ein großes Aquarium. Der Besuch des nun zerstörten Aquadoms konnte über die Internetseite von Sea Life ebenfalls gebucht werden.

Update vom 16. Dezember 2022, 14.00 Uhr: Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) sprach nach dem Aquarium-Unglück von einer immensen Zerstörung. „Das ist ein regelrechter Tsunami, der sich hier ergossen hat über die Hotelräumlichkeiten, die anliegenden Restaurants“, sagte Giffey. Es sei großer Schaden entstanden. Berlin habe aber großes Glück gehabt, betonte Giffey: „Wenn das Ganze nur eine Stunde später passiert wäre, dann müssten wir über furchtbare menschliche Schäden berichten“, sagte sie und sprach von „Glück im Unglück“.

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey besuchte die Unglücksstätte des geplatzten Aquadoms. © IMAGO/Frederic Kern

Das bestätigte auch James Klein, ein Sprecher der Berliner Feuerwehr. „Der Glaszylinder reichte bis unters Dach des Gebäudes“, sagte er Focus Online. „Abgesehen von den Wassermengen hätten die Menschen erschlagen werden können von den schweren, 20 Zentimeter dicken Glassplittern.“ Man habe insgesamt 30 Menschen, die zum Zeitpunkt des Unglücks in der Nähe des Aquariums waren, medizinisch untersuchen lassen, sagte Klein. Am Ende mussten nur zwei Personen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Geplatztes Aquarium in Berlin: Hintergründe und Informationen zum Aquadom

Update vom 16. Dezember 2022, 13.10 Uhr: „Das ist nicht ein kleiner Riss, aus dem das Wasser austritt, sondern das komplette Aquarium ist schlagartig geplatzt“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Gäste des Hotels in Berlin-Mitte berichteten übereinstimmend von einem explosionsähnlichen Knall.

Update vom 16. Dezember 2022, 13.05 Uhr: Wegen des Verendens hunderter Fische infolge der Explosion, die sich am Freitag (16. Dezemeber) im Hotel Aquaree in Berlin ereignete, kündigte die Tierschutzorganisation Peta nun rechtliche Schritte an.

Update vom 16. Dezember 2022, 13 Uhr: In Berlin ist der Aquadom geplatzt. Wir haben alle Informationen zum Riesen-Aquarium in der Hauptstadt für Sie zusammengefasst.

Berlin: Geplatztes Aquarium – Sea Life offenbar nicht unmittelbar betroffen

Update vom 16. Dezember 2022, 11.28 Uhr: Von der Zerstörung des Berliner Großaquariums Aquadom ist ein Teil der Attraktion, die Unterwasserwelt Sea Life mit weiteren Aquarien, nicht unmittelbar betroffen. Einige Aquarien und Becken des Sea Life, das sich etwas entfernt im selben Gebäudekomplex befindet, würden allerdings nun auf mögliche Beschädigungen geprüft, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Der sogenannte Aquadom war ein Aquarium in Form eines riesigen Glaszylinders mit 1500 Fischen und einem Fahrstuhl in der Mitte. Er stand innerhalb des Lichthofs des Hotels, das zu dem Komplex gehört. Der Zylinder platzte am frühen Freitagmorgen. „Das Erdgeschoss liegt komplett in Trümmern“, sagte ein Feuerwehrsprecher über den dortigen Hotelbereich. Alle Fische seien tot und müssten mit den Trümmern entsorgt werden. Bauingenieure und das Technische Hilfswerk (THW) würden nun prüfen, ob dass Gebäude gesperrt bleiben müsse. Danach könnten erste Aufräumarbeiten beginnen.

Das Sea Life besteht aus verschiedenen Aquarien und Becken mit Fischen im Erdgeschoss der anderen Seite des Gebäudes. Durch einen Tunnel können Besucher etwa durch ein großes Aquarium mit Haien und Rochen hindurchlaufen. Am Ende des Rundgangs erreichte man dann schließlich den Aquadom, der nun zerstört ist.

Berlin: Aquarium in Hotel-Lobby geplatzt – knapp 300 Gäste haben Hotel mittlerweile verlassen

Update vom 16. Dezember 2022, 10.30 Uhr: Das Hotel am zerstörten Großaquarium ist komplett geräumt. Knapp 300 Gäste und Hotelmitarbeiter seien evakuiert worden, so die Polizei. Das Riesenaquarium war nach Angaben der Polizei am frühen Morgen geplatzt. Dabei wurden Teile des umgebenden Hotels zerstört.

Update vom 16. Dezember 2022, 10.03 Uhr: Für einen gezielten, gewaltsamen Anschlag auf das Großaquarium in Berlin gibt es laut Polizei bislang keinerlei Hinweise. „Im Moment überhaupt nicht“, antwortete ein Polizeisprecher am Freitagmorgen auf eine entsprechende Frage. Die Ursache sei bisher noch nicht bekannt, betonten Sprecher von Polizei und Feuerwehr.

Nach Angaben der Feuerwehr wurde der Riesenbehälter mit einer Million Liter Wasser sehr schnell zerstört. „Wenn das Aquarium defekt ist, dann platzt das schlagartig“, sagte ein Feuerwehrsprecher. „Das ist nicht ein kleiner Riss, aus dem das Wasser austritt, sondern das komplette Aquarium ist schlagartig geplatzt.“ Alle rund 1500 Fische, die dort lebten, seien nun nicht mehr im Wasser.

Am zerstörten Berliner Großaquarium bereitet die Feuerwehr den Einsatz von Rettungshunden vor. Das twitterte die Feuerwehr am Freitag. Bislang spricht sie von zwei Verletzten und 35 Menschen, die „rettungsdienstlich gesichtet“ wurden. Das heißt, die Helfer haben überprüft, ob diese verletzt sind.

Update vom 16. Dezember 2022, 10 Uhr: Beim Platzen des Großaquariums im Sea Life nahe dem Berliner Dom sind zwei Menschen verletzt worden. Das sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr am Freitagmorgen. Die Verletzten seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Ob es sich um Angestellte des Hotels, in dem sich das Aquarium befand, handelte, oder um Hotelgäste, war zunächst nicht bekannt.

Das Riesenaquarium platzte nach Angaben der Polizei am frühen Morgen. Bei der Feuerwehr ging um 5.43 Uhr der Alarm eines automatischen Feuermelders in dem Hotel ein. Die Polizei sprach von einem sehr lauten Geräusch oder einem Knall, der zu hören war. Teile der Fassade des Hotels, in dem sich das Aquarium befand, seien auf die Straße geflogen. Große Mengen Wasser liefen aus und bis auf die Straße. Polizei und Feuerwehr waren seit dem Morgen mit jeweils etwa 100 Leuten im Einsatz.

Schäden am Aquarium in Berlin: Gäste müssen Hotel verlassen

Update vom 16. Dezember 2022, 8.30 Uhr: Wegen der schweren Beschädigungen an dem Berliner Großaquarium müssen auch die Gäste des umgebenden Hotels das Gebäude verlassen. Das erklärte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr am Freitagmorgen. Rund 350 Personen hätten sich noch in dem Hotel befunden.

Das Großaquarium Aquadom im Sea Life in Berlin war nach Angaben der Betreiber im Internet das „größte, zylindrische freistehende Aquarium der Welt“, eine vielen Touristen bekannte Attraktion in Berlin. Es war ein Behälter aus Acrylglas, der 16 Meter hoch war und einen Durchmesser von 11,5 Metern hatte. Besucher konnten in einem Aufzug durch das Innere des Aquariums hindurch fahren.

Das berühmte Aquarium in Berlin ist geplatzt. © Danita Delimont / Imago / Screenshot Twitter

In dem Becken lebten demnach etwa 1500 Fische aus über 100 verschiedenen Arten. Gefüllt war das Aquarium mit einer Million Liter Salzwasser. Das wären 1000 Kubikmeter Wasser mit einem Gewicht von 1000 Tonnen. Das Aquarium wurde den Angaben zufolge bis Sommer 2020 umfassend modernisiert. Der Ort befindet sich ganz in der Nähe des Berliner Alexanderplatzes mit dem Fernsehturm.

Aquarium in Berlin geplatzt: Fotos zeigen Ausmaß der Zerstörung

Update vom 16. Dezember 2022, 7.55 Uhr: Wie der Nachrichtensender Welt vor Ort berichtet, sollen mittlerweile nicht nur 100 Feuerwehr-Leute vor Ort sein, sondern auch rund 100 Polizisten. Eine Person soll bei der Explosion des Aquariums demnach verletzt worden sein, weitere Verletzte gebe es nach aktuellem Stand nicht. Wie Bilder auf Twitter, mutmaßlich von Hotel-Gästen veröffentlicht, zeigen, war das Aquarium am Morgen mit extremem Druck geplatzt. Bilder zeigen eine Trümmerlandschaft in der Hotel-Lobby, die bis auf die Straßen hinaus gedrückt wurde. Noch immer fließe aktuell Wasser auf die Straße vor dem Komplex.

Trümmer liegen auf Straße vor dem Hotel, in dem sich das Aquarium befindet. © Christoph Soeder/dpa

Ein Polizeisprecher bestätigte mittlerweile, dass das Großaquarium im Sea Life nahe dem Berliner Dom geplatzt ist. Gegen 5.45 Uhr habe es ein sehr lautes Geräusch gegeben. Teile der Fassade des Hotels, in dem sich das Aquarium befand, seien auf die Straße geflogen.

Ursprungsartikel: Berlin - Für gewöhnlich zieht das riesige Aquarium im Berliner DomAquarée zahlreiche Touristen an, nun scheint das beeindruckende Mega-Aquarium geplatzt zu sein. Ein Video eines mutmaßlichen Hotel-Gastes auf der Plattform Twitter zeigt die zerstörten Überreste in der Halle des Hotels. Demnach sei das Aquarium mitten in der Nacht explodiert.

Riesen-Aquarium in Berliner Hotel explodiert: Erster Verdacht zu Ursache - zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Auch der Nachrichtensender Welt, ansässig in Berlin, berichtet von dem Zwischenfall. Demnach werde aktuell von einem Defekt ausgegangen, genaueres sei aktuell jedoch noch nicht bekannt. Demnach sei Verstärkung angefordert, weitere Einsatzkräfte sollen demnächst am Unglücksort eintreffen. Eine Person soll laut Welt-Informationen leicht verletzt sein, Fernsehbilder zeigen Trümmer selbst auf der Straße vor dem Hotel. Auf Twitter von Hotelgästen veröffentlichte Fotos zeigen eine massive Zerstörung in der Hotel-Halle.

Über 100 Einsatzkräfte in Berlin vor Ort - Riesiges Aquarium in Hotel-Lobby geplatzt

Aktuell befinden sich bereits zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort, laut Angaben der Feuerwehr rund 100. Über die Ursache ist aktuell noch nichts bekannt, auch über Verletzte gibt es bislang keine gesicherten Informationen. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte der dpa, es werde geprüft, ob Menschen verletzt seien. Das Aquarium sei aus vorerst ungeklärter Ursache geplatzt. Wasser sei auf die Karl-Liebknecht-Straße gelaufen. Es müsse auch geschaut werden, ob die Tiefgarage davon betroffen sei. Wie Bild berichtet, sei der Notruf gegen 6 Uhr am Morgen eingegangen.

In dem Gebäudekomplex namens DomAquarée befindet sich unter anderem das Großaquarium Sea Life und der sogenannte AquaDom. Wie es im DomAquarée-Internetauftritt heißt, ist der AquaDom das „größte freistehende zylindrische Aquarium der Welt“ und sei bis Sommer 2020 umfassend modernisiert worden.

Die Berliner Feuerwehr erklärt über Twitter, mit rund 100 Einsatzkräften im Hotel Dom Aquaree im Einsatz zu sein. Demnach trete Wasser aus, das Aquarium sei „beschädigt“. Demnach sei die Lage aktuell nicht übersichtlich. Die Verkehrsinformationszentrale Berlin twitterte, die Karl-Liebknecht-Straße, an der das Hotel mit dem Aquarium liegt, sei gesperrt. „Es gibt extrem viel Wasser auf der Fahrbahn. Bisher ist die Ursache noch unklar.“ Der Ort befindet sich ganz in der Nähe des Berliner Alexanderplatzes mit dem Fernsehturm.