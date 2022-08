ADAC warnt vor Ende des Tankrabatts: Spritpreise werden wieder teurer

Von: Carolin Gehrmann

Die letzten Tage mit Tankrabatt brechen an – doch die Spritpreise steigen schon jetzt wieder. Viele Menschen in Deutschland befürchten eine Preisexplosion beim Benzin im September.

München – Die letzten Tage, in denen man noch vergünstigt tanken kann, sind angebrochen. Zum 31. August läuft der Tankrabatt, eine teils umstrittene Maßnahme aus dem Entlastungspaket 2022, aus. Zum 1. September fällt wieder die volle Energiesteuer auf Kraftstoffe an – für eine Tankfüllung muss also wieder entsprechend mehr bezahlt werden. Doch der ADAC hat nun ausgewertet, dass die Preise an den Tankstellen in Deutschland bereits jetzt wieder steigen.

Tankrabatt endet: ADAC warnt – Benzinpreise steigen aktuell nach langer Talfahrt wieder an

Nachdem die Preise eine wochenlange Talfahrt hingelegt hatten, blieben sie dann auf einem relativ niedrigen Niveau stehen, sodass Sprit in Deutschland zuletzt sogar günstiger als in vielen anderen europäischen Ländern war. Laut ADAC gibt es bereits seit dem Wochenende wieder erste leichte Anstiege zu vermelden. Der Grund sei vermutlich, dass sich die Nachfrage mit Blick auf einen drohenden Preissprung nach dem Ende des Tankrabatts im August erhöht hat. Viele Menschen wollen lieber jetzt ihren Tank noch einmal günstig voll machen, ehe es nächste Woche, wenn der Tankrabatt ausläuft, wieder deutlich teurer wird.

Der Tankrabatt endet im August: Noch weitere Gründe für steigende Spritpreise

Laut dem ADAC verteuerte sich Superbenzin der Sorte E10 von Sonntag auf Montag von rund 1,717 auf 1,730 Euro. Diesel kostete demnach 1,974 statt vorher 1,964 Euro. Ein Liter Super kostet heute, am Mittwoch, den 23. August, laut benzinpreis.de 1,794 Euro, am Sonntag hatte er noch bei 1,775 gelegen. Bei den Preisen handelt es sich vor dem Ende des Tankrabatts im August um bundesweite Durchschnittswerte. Die tatsächlichen Preise an den Zapfsäulen können deutlich davon abweichen.

Der ADAC weist außerdem darauf hin, dass es zurzeit je nach Anbieter und Region größere Preisunterschiede gebe als sonst. So tanken die Menschen im Norden durchschnittlich etwas günstiger als die Menschen in Süddeutschland. Das liegt daran, dass wegen des derzeitigen Niedrigwassers im Rhein aufgrund der starken Hitze und Trockenheit in Deutschland die Transportkosten für Benzin höher sind als sonst.

Tankrabatt endet bald: Kommt denn nun die Preisexplosion beim Benzin? Bis wann sollte man nochmal volltanken?

Nein, zumindest nicht gleich. Experten warnen daher auch davor, in den letzten Tagen des Tankrabatts panikartig die Tankstellen zu stürmen. Denn das würde sich kontraproduktiv auf die Spritpreise auswirken und sie deutlich in die Höhe treiben – wie sich gerade schon zeigt.

Die Preise könnten zwar wieder deutlich steigen, wenn der Tankrabatt am kommenden Donnerstag, den 1. September, wegfällt – rechnerisch um etwa 35 Cent für Benzin und 17 Cent für Diesel. Der ADAC rechnet aber nicht mit einem sprunghaften Anstieg.

Zugleich warnen Experten aber vor zwei möglichen Folgen, die das Ende des Tankrabatts in der kommenden Woche mit sich bringen könnte: Zum einen befürchten sie erneut lange Schlangen an den Tankstellen, wenn viele Menschen gleichzeitig noch einmal von den günstigen Preisen profitieren wollen. Zum anderen könnte es im schlimmsten Fall auch zu Engpässen beim Sprit kommen.

Kraftstoffe werden gerade wieder teurer – dabei gilt derzeit noch der Tankrabatt. (Symbolbild) © Daniel Reinhardt/dpa

Die Erklärung: Auch Tankstellenbetreiber kaufen durch den Rabatt derzeit noch vergünstigt ein. Daher sei davon auszugehen, dass sie ihre Tanks vor dem Stichtag noch einmal kräftig auffüllen. Um sich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den Konkurrenten zu verschaffen, werden sie – so die Prognose des ADAC – die Preise weiter relativ niedrig halten. Der ADAC empfiehlt außerdem, am besten zwischen 20.00 und 22.00 Uhr zu tanken, da die Preise im Tagesverlauf teils erheblich schwanken. Morgens um 7.00 Uhr ist Sprit meist am teuersten.

Ende des Tankrabatts: Schwere Prognose für Spritpreise ab September

Ob dies tatsächlich so eintrifft, wird sich dann ab 1. September 2022 zeigen. Die Mineralölkonzerne hatten sich im Zusammenhang mit dem Tankrabatt nicht immer so verhalten, wie sich Ökonomen und Politik das im Vorfeld vorgestellt hatten. Nicht nur das Kartellamt hat die Vermutung, dass Mineralölkonzerne zu Anfang der Maßnahme einen großen Teil des Rabatts selbst eingestrichen und ihn nicht an die Verbraucher weitergegeben haben.

Daher lässt es sich auch nicht klar sagen, wie sich die Konzerne nach dem Ende des Tankrabatts verhalten – ob sie die derzeit noch günstigen Einkaufspreise an die Verbraucher weitergeben oder ob sie deren Tankrabatt-Endzeitstimmung und die daraus resultierende Bereitschaft, wieder mehr zu bezahlen, für sich nutzen, um ordentlich draufzuschlagen. Es wird sich zeigen – schon bald.