Tödlicher Badeunfall: Mann stirbt trotz Reanimation – Identität unbekannt

Tödlicher Badeunfall am Badesee in Bensheim: Mann stirbt trotz Reanimation. Seine Identität ist unbekannt.

Bensheim - Ein Mann ist am Dienstagnachmittag bei einem Badeunfall in Bensheim ums Leben gekommen. Gegen 14.45 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf Polizei und Rettungsdienst.

In einem Badesee am Berliner Ring war der Unbekannte im See untergegangen. Die Feuerwehr Bensheim, Polizeistreifen sowie DLRG aus Heppenheim, Lampertheim und Biblis suchten daraufhin nach der Person.

Badeunfall in Bensheim: Mann stirbt trotz Reanimation

Schließlich konnte er durch das DLRG sowie einen Beamten der Polizeistation Bensheim im Wasser entdeckt und geborgen werden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche starb der Mann noch vor Ort. Um wen es sich bei der Person handelt und warum er untergegangen ist, steht derzeit noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim (K10) hat die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise, insbesondere zu der Identität des Verstorbenen geben können.

Tödlicher Unfall am Badesee in Bensheim: Polizei sucht Zeugen

Der Unbekannte ist von korpulenter Statur und hat längere helle Haare im Hinterkopfbereich. Sein Oberkopf ist kahl. Er hat wenig Zähne und macht insgesamt einen verwahrlosten Eindruck. Unter der Rufnummer 06252/7060 nehmen die Beamten alles Sachdienliche entgegen.

Es ist nicht der erste tödliche Badeunfall in Bensheim* in dieser Saison. Am Niederwaldsee ertrank ein 26-Jähriger. Er starb, obwohl die Reanimation zunächst erfolgreich war. Im Strandbad Kinzigsee in Langenselbold hat es jüngst ebenfalls einen tödlichen Badeunfall* gegeben. Der 65-jährige Badegast verstarb aus bislang nicht bekannter Ursache während seines Aufenthaltes im Wasser. (chw)

