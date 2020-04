Badespaß nimmt dramatische Wende: Frau verschwindet plötzlich - und wird tot aus See geborgen

Drama in Bensheim: Eine 41-jährige Frau wird tot aus dem Badesee am Berliner Ring geborgen.

Was eigentlich ein schöner Badetag werden sollte, entpuppte sich als Albtraum. Wie die Polizei in Darmstadt mitteilt, ist eine 41-jährige Frau beim Baden im See am Berliner Ring in Bensheim ums Leben gekommen.

Die Frau hatte sich offenbar mit Freunden am Samstag (18.04.) zum Baden am See in Bensheim verabredet. Während sich die Freunde gegen 15 Uhr zum Einkaufen aufmachten, sei die Frau in den See gegangen, teilt die Polizei mit. Als die Freunde schließlich zurückkamen, fanden sie nur die Kleider der 41-Jährigen vor. Von der Frau fehlte jedoch jede Spur.

+ Drama in Bensheim: Eine 41-jährige Frau wird tot aus dem Badesee am Berliner Ring geborgen. © Keutz TV News



So meldeten die Freunde die Frau um 18 Uhr bei der Zentralen Leitstelle Bergstraße als vermisst. Die vermisste 41-Jährige konnte durch die alarmierten Rettungskräfte jedoch nur noch tot aus dem See geborgen werden. Über die Todesursache machte die Polizei bisher keine Angaben. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Südhessen hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen, die Einsatzmaßnahmen dauern aktuell noch an.

Erst vor wenigen Monaten war ein Mann in Bensheim im Wasser tot aufgefunden* worden. Die Polizei sprach damals von einem Unglück.

Zudem gab es vor wenigen Wochen eine Messerattacke in einer Schule in Bensheim*. Der attackierte Junge musste ins Krankenhaus.

