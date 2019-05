Die beliebtesten Baby-Vornamen 2019: Zwei Namen liegen voll im Trend

Es ist für Eltern eine knifflige Frage: Wie nenne ich mein Kind? Eine Statistik zeigt nun, welche Baby-Namen im Jahr 2019 im Trend liegen - und welcher sogar den aktuellen Spitzenreiter ablösen könnte.

München - Ein Kind erblickt das Licht der Welt - und spätestens jetzt müssen sich die Eltern entscheiden: Welchen Namen soll die oder der Kleine sein ganzes Leben lang tragen? Auswahl gibt es genug - und dennoch folgen zahlreiche Eltern dem aktuellen Trend. Welcher Name ist (wieder) in? Welcher Name ist (schon wieder) out? Und welcher Name ist gar auf dem Vormarsch? Mit dieser Frage hat sich das Familienportal Elterngeld.de beschäftigt. Das Portal hat sich laut Pressemitteilung 23 Prozent aller Geburtsmeldungen des ersten Quartals 2019 angesehen, ausgewertet und eine repräsentative Statistik erstellt. Und die zeigt: Ein Jungenname könnte bald den aktuellen Spitzenreiter „Ben“ ablösen.

Beliebte Mädchen-Vornamen 2019: Ein Name steigt um acht Plätze und ist jetzt in den Top 10

Doch beginnen wir mit den Mädchen. Hier gab es kaum Veränderungen. Nach wie vor steht der Name Emma an der Spitze, es folgt Mia, der sich einen Platz nach oben schleichen konnte. Den größten Sprung machte allerdings Emily/Emilie. Satte acht Plätze kletterte der Vorname 2019 nach oben und steht nun auf Rang neun.

Das ist die Liste der zehn beliebtesten Vornamen bei Mädchen (Veränderungen zum Vorjahr in Klammern):

1. Emma

2. Mia (+1)

3. Hannah/Hanna (-1)

4. Emilia

5. Lina (+1)

6. Mila (+1)

7. Lea/Leah (+1)

8. Sofia/Sophia (-3)

9. Emily / Emilie (+8)

10. Marie (-1)

Doch besonders außerhalb der Top Ten gab es große Gewinner. So liegt Mathilda auf Platz elf (+8) und Charlotte auf Platz zwölf (+9). Den größten Sprung legte aber wohl der Name Elina hin - er machte den mächtigen Satz auf Rang 38 (+27).

Beliebte Jungen-Vornamen 2019: Ein Name saust sieben Plätze nach oben

Bei den Jungen sieht es in der oberen Hälfte der Top Ten dagegen etwas anders aus. In die katapultierte sich nämlich der Name Henry/Henri. Um sieben Plätze kletterte der Jungenname nach oben und liegt im ersten Quartal 2019 somit auf Platz vier. Tendenz: steigend! Stürzt Henry/Henri also bald den Dauerbrenner Ben vom Thron? Möglich wäre das, wie Patrick Konrad, Leiter der Namensstudie, erklärt: "Er (der Name Henry/Henri, Anm. d. Red.) klettert in der Topliste seit 2011 immer weiter nach oben und hat das Potenzial, den beliebtesten Jungennamen Ben in den kommenden Jahren abzulösen." Doch noch liegt Ben an der Spitze der Tabelle, gefolgt von Jonas und Paul.

Das ist die Liste der zehn beliebtesten Vornamen bei Jungen (Veränderungen zum Vorjahr in Klammern):

1. Ben

2. Jonas (+2)

3. Paul

4. Henry / Henri (+7)

5. Finn / Fynn (+2)

6. Leon (-4)

7. Felix (-2)

8. Elias (+1)

9. Luis / Louis (-1)

10. Noah (-4)

Und welche Namen gehören noch zu den großen Gewinnern? Unter anderem Jonah, der um elf Plätze auf Rang 29 stieg. Und auch Lennard (+12 auf Platz 42) und Theodor (+16 auf Rang 44) liegen im Trend. Auf dem Portal Elterngeld.de finden Sie die komplette Auflistung der 200 beliebtesten Vornamen 2019.

Video: Die seltenen Mädchennamen und ihre Bedeutung

