Bekannt für „Tiny Houses“: Familienbetrieb Diekmann aus NRW insolvent

Von: Cedric Sporkert

Die Tiny-House-Produktion in der Schreinerei Diekmann in Hamm. © Reiner Mroß

Die Heinz Diekmann Schreinerei und Zimmerei GmbH ist für ihre „Tiny Houses“ bekannt geworden. Jetzt hat das Unternehmen aus Hamm Insolvenz angemeldet:

Hamm - Die Insolvenz-Welle in diesem Jahr geht weiter. Immer mehr Unternehmen, viele davon noch Familien-geführt, sind zahlungsunfähig. Jetzt hat es einen weiteren Familienbetrieb aus Nordrhein-Westfalen getroffen.

Die Heinz Diekmann Schreinerei und Zimmerei GmbH ist insolvent, berichtet wa.de. In Hamm und weit darüber hinaus ist das Familienunternehmen vor allem bekannt für seine „Tiny Houses“ – also Mini-Häuser mit wenigen Quadratmetern Wohnfläche. Die Insolvenz gab das zuständige Amtsgericht Dortmund in der vergangenen Woche bekannt.