Beamter lässt Handy ins Wasser fallen – Kherkatta-Stausee wird drei Tage lang leer gepumpt

Von: Helmi Krappitz

Teilen

Ein indischer Beamter verlor sein Handy im Kherkatta-Stausee – und ließ darauf Millionen Liter Wasser aus dem See pumpen. Nun ist er seinen Job vorerst los.

Chhattisgarh – Skurrile Rettungsaktion: Dem indischen Beamten Rajesh Vishwas fiel sein Handy in den Kherkatta-Stausee. Nach einer erfolglosen Tauchaktion ließ er etwa zwei Millionen Liter Wasser aus dem Stausee pumpen. Sein Handy hat er wieder, seinen Job ist er jetzt los.

Handy-Rettung: Inder lässt 2 Millionen Liter Wasser aus Stausee pumpen

Der 32-Jährige wollte ein Selfie machen, als ihm sein etwa 100.000 Rupien teures Handy (umgerechnet 1200 Dollar) in das Gewässer fiel, berichtet India Today. Der Kherkatta-Stausee liegt im zentralindischen Bundesstaat Chhattisgarh. Nachdem örtliche Taucher vergeblich nach dem Handy in den trüben Wassertiefen gesucht hatten, mussten andere Mittel her. Eigenen Angaben zufolge habe Vishwas sich an die Bewässerungsbehörde gewandt.

Laut Medienbericht habe Vishwas die Erlaubnis erhalten etwas Wasser in den nahegelegenen Kanal abzuleiten. Ein Behördemitarbeiter habe ihm gesagt, das käme „den Bauern zugute, die dann mehr Wasser hätten.“

Ressourcen-Verschwendung: Suspendierung wegen Pump-Aktion

Die irrwitzige Aktion wurde erst nach drei Tagen gestoppt. Zu dem Zeitpunkt wurden bereits zwei Millionen Liter Wasser abgepumpt. „Wasser ist eine lebenswichtige Ressource und darf nicht auf diese Weise verschwendet werden“, sagte Priyanka Shukla, eine Beamtin des Bezirks Kanker, der Zeitung The National.

Das Pump-Manöver hatte Folgen, denn Vishwas wurde prompt suspendiert. BBC zufolge bestreitet der Inder, sein Amt missbraucht zu haben. Das abgepumpte Wasser stamme aus einem Überlaufbecken und sei „nicht brauchbar.“ Das Handy musste er um jeden Preis zurückbekommen, da „wichtige Kontakte“ und „sensible Regierungsdaten“ gespeichert wären, rechtfertigte der 32-Jährige sein Verhalten.

Gelohnt hat sich die Aktion nicht, denn neben der Suspendierung funktioniert sein Handy nicht mehr – nach drei Tagen im Wasser ist das keine Überraschung. (hk)