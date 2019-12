Mann (21) wird überfahren und tödlich verletzt - Polizei weitet Ermittlungen aus

Auf der B11 in Wolfratshausen ist ein 21-Jähriger von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Die Polizei fahndet nach dem Fahrer des Unfallfahrzeugs.

Eine Autofahrerin bemerkt im Vorbeifahren einen am Straßenrand knienden Mann auf der B11.

Die Polizei findet ihn später 300 Meter weiter - tot.

Die Rekonstruktion eines schockierenden Falls. Inzwischen gibt es Details zum Fahrzeug.

Update vom 20. Dezember, 14.30 Uhr: Wie die Polizei berichtet, kann der Unfallhergang weitestgehend rekonstruiert werden, wie Hauptkommissar Steffen Frühauf berichtet. Demnach lief der 21-Jährige am späten Dienstagabend entlang der B 11 in Richtung Geretsried, wobei ihm mehrere Pkw entgegenkamen. „Dass es hier bereits zu einem Zusammenprall zwischen dem 21-Jährigen und einem Fahrzeug kam, kann weitestgehend ausgeschlossen werden“, so der Sprecher der Wolfratshauser Polizei. Frühauf: „Der junge Mann wurde gegen 21 Uhr von einem Fahrzeug erfasst und dabei tödlich verletzt.“

Die Ermittlungen mit Blick auf mögliche Tatfahrzeuge sind laut Frühauf am Freitag ausgeweitet worden. Außer den Modellen Mazda 5, Nissan NV 200, VW Sharan und Seat Alhambra „laufen Überprüfungen weiterer Fahrzeugtypen“. Bei den von einem Zeugen als gelblich beschriebenen Scheinwerfern dürfte es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Halogen-Scheinwerfer handeln. „Deren warmweißes Licht erscheint im Vergleich zur modernen Xenon- oder LED-Technik gelblich“, erklärt der Hauptkommissar.

Die Kripo Weilheim wertet derzeit unter anderem Kameraaufzeichnungen entlang möglicher Fahrtstrecken des Unfallverursachers aus. Frühauf: „Sollten Firmen oder auch Privatpersonen Kameras installiert haben, die insbesondere die Königsdorfer Straße, die Paffenrieder Straße und die Schießstättstraße erfassen und die Aufzeichnungen bei der Polizei noch nicht vorliegen, bitten wir darum, uns diese zu Ermittlungszwecken zur Verfügung zu stellen.“ Bislang gingen schon einige Zeugenhinweise ein. „Ein klarer Hinweis zum Verursacherfahrzeug war bislang jedoch nicht dabei“, bedauert Frühauf. Er erneuert den Aufruf: Wer hat am Dienstag gegen 21 Uhr den Verkehrsunfall auf der B11 auf Höhe des Wolfratshauser Ortseils Farchet beobachtet? Wer hat seit Dienstag ein im Frontbereich beschädigtes Fahrzeug gesehen? Wer kennt Personen, die am Dienstagabend auf der B11 in Wolfratshausen/Geretsried unterwegs waren? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0 81 71/4 21 10 entgegen.

Update am 19. Dezember, 15 Uhr: Wolfratshausen - Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren nach der brutalen Tat am Dienstagabend. Aktuell wird der Leichnam des 21-jährigen Wolfratshauser obduziert. Die Polizei hofft sich daraus weitere Erkenntnisse über den brutalen Tod des Afghanen auf der B11, aber vor allem hofft sie auf weitere Zeugenaussagen.

„Wir hoffen darauf, dass einige Anwohner zum Beispiel vom Balkon aus etwas beobachtet haben.“ Bislang seien zwar Zeugenaussagen bei der Wolfratshauser Dienststelle eingegangen, „aber noch nicht so viele relevante. Wir würden uns über weitere Beobachtungen freuen“, sagt Frühauf.

Vor allem, wenn jemand eine auffällige Fahrweise oder ein an der Frontseite beschädigtes Auto gesehen hat, könnte der Hinweis hilfreich sein. „Wir betreiben einen wesentlich größeren Aufwand als bei Unfallfluchten mit kleinen Schäden.“ Schließlich handle es sich bei der Tat bislang um fahrlässige Tötung. „Der Tatbestand wird aber derzeit noch geprüft“, sagt Frühauf.

Mann (21) überfahren und zum Sterben liegen gelassen - Polizei fahndet nach diesem Wagen

Die Obduktion der Leiche könnte womöglich Aufschluss darüber geben. Bevor die Leiche in die Pathologie verbracht wurde, durften die Angehörigen des 21-Jährigen Abschied nehmen. „Sie wurden in der Tatnacht von uns informiert und betreut“, sagt der Polizeisprecher. Außerdem habe man den Trauernden den bisher bekannten Unfallhergang geschildert. Fest steht nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, dass es um 21.04 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem unbekannten Wagen und dem jungen Mann kam, der auf der von ihm aus gesehen linken Fahrbahnseite am Straßenrand unterwegs war.

Der Verursacher bremste einer Zeugenaussage nach zwar kurz ab, setzte seine Fahrt dann aber in Richtung Wolfratshausen fort. Die Beobachtung dieses Zeugen lieferte auch Informationen auf das Modell des Wagens. So könne es sich um einen Mazda 5, einen Nissan NV 200, einen VW Sharan, einen Seat Alhambra „oder um ein ähnliches Fahrzeug“ handeln, sagt Frühauf. Bei einer Untersuchung des Unfallortes konnten einige Spuren sichergestellt werden, die möglicherweise weitere Hinweise auf das Fahrzeug geben. . Derzeit wird überprüft, „ob sie zweifelsfrei von diesem speziellen Unfall stammen“, sagt Frühauf. Trotz der bislang wenigen Hinweise ist Frühauf „guter Dinge, dass wir den Autofahrer ausfindig machen“.

Mann (21) überfahren und zum Sterben liegen gelassen - Polizei fahndet nach diesem Wagen

Update vom 18. Dezember, 16.57 Uhr: Mit 16 Beamten hat die Ermittlungsgruppe „Wolfratshausen“, bestehend aus Beamten der Wolfratshauser Inspektion, unterstützt von Ermittlern der Kripo Weilheim, Unfallfluchtfahndern der Verkehrspolizei und Beamten aus Murnau die Arbeit aufgenommen.

Zur gründlichen Absuche der B11 nach Fahrzeugteilen des am Verkehrsunfall beteiligten Fahrzeuges wurde die B11 am Mittwochnachmittag kurzzeitig gesperrt, auf mögliche Unfallzeugen zugegangen und weitere umfangreiche kriminaltaktische Maßnahmen zur Ermittlung des Unfallverursachers eingeleitet.

+ Die gesperrte B11 am Mittwoch. Der Bereich wurde großflächig abgesucht. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Erster Hinweis am Mittwochvormittag: Zeuge hört lauten Knall und sieht dunklen Minivan

Ein erster vielversprechender Hinweis ging bereits am Mittwochnachmittag ein. Ein 36-jähriger Mann aus Lenggries, der im angrenzenden Industriegebiet bei einer Arzneimittelfirma beschäftigt ist und sich gerade zufällig im Außenbereich des Firmengeländes aufhielt, wurde aufmerksam, als er gegen 21.00 Uhr einen Knall hörte, der von der B11 herzukommen schien.

Auf der B11 erkannte er einen dunklen Minivan, der kurz abgebremst wurde, dessen Fahrer allerdings nicht anhielt, sondern die Fahrt in Richtung Wolfratshausen fortsetzte.

21-Jähriger überfahren: Polizei sucht dunklen Mini-Van

Laut dem 36-Jährigen könnte es sich bei diesem Minivan um die Fabrikate Mazda 5, Nissan NV200, VW Sharan oder Seat Alhambra handeln. Auffällig sollen die gelblichen Scheinwerfer des Autos gewesen sein.

Auch den tödlich verletzten 21-jährigen Afghanen erkannte er, als dieser am Boden lag. Die Scheinwerfer des Pkw der Erst-Helfer leuchteten die Unfallstelle kurze Zeit später so aus, dass dem Lenggrieser rasch bewusst wurde, woher der zuvor gehörte Knall herkam.

Ursprünglicher Artikel von 12.02 Uhr

Wolfratshausen - Die Polizei Wolfratshausen datiert den Unfall selbst auf etwa 21 Uhr am Dienstagabend (17. Dezember). Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat ein Unbekannter einen Fußgänger brutal überfahren - und ist dann einfach weitergefahren.

21-Jähriger in Wolfratshausen überfahren - und zurückgelassen

Der 21-jährige Afghane blieb jedenfalls allein an der Straße zurück. Eine Autofahrerin (40, aus Wolfratshausen) sah ihn vor dem dm-Markt auf der B11 kniend. Sie hielt kurz an. Die Autofahrer hinter ihr begannen aber zu hupen. Also fuhr sie weiter. Zuhause angekommen rief sie bei der Polizei an.

Die Polizei bekam relativ zeitgleich eine zweite Meldung. Eine weitere Autofahrerin (55, ebenfalls aus Wolfratshausen) machte eine Beobachtung. 300 Meter entfernt vom Ort der ersten Meldung erkannte sie einen lebloser Körper. Offenbar wurde der 21-Jährige brutal überfahren und liegengelassen.

Polizei finden leblosen Mann - Kein Puls, Blut aus Mund und Nase

Als die Polizei ankam, hatte der 21-Jährige keinen Puls mehr. Er atmete nicht mehr. Blut rann ihm aus Mund und Nase. Die Beamten reanimierten sofort. Eine Notärztin übernahm. Allein, vergebens. Der 21-Jährige starb noch an der B11, oder war vielleicht schon tot, als die Retter eintrafen. Der Afghane lebte in Wolfratshausen.

Nach brutalem Unfall: Reifenprofil auf Körper gefnunden

Vom Unfallfahrer fehlte zunächst jede Spur. Die Polizei Wolfratshausen hat eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Unfallfluchtfahnder und Beamte der Kripo aus Weilheim wurden hinzugezogen.

Die Ermittler sicherten Spuren. Eine davon besonders ist besonders markant. Ein Reifenprofil als Abdruck auf dem Körper des 21-Jährigen. Außerdem gibt es einige Bruchstücke von Autoteilen.

Besonders wichtig ist jetzt die Mithilfe der Autofahrer, die zu jenem Zeitpunkt auf der B11 zwischen Wolfratshausen und Geretsried unterwegs waren.

Zeugen gesucht nach tödlichem Unfall in Wolfratshausen

Wer hat am gestrigen Dienstagabend gegen 21.00 Uhr den Verkehrsunfall beobachtet?

Wer hat seit gestern Abend ein im Frontbereich beschädigtes Fahrzeug gesehen oder kann sonstige Hinweise geben?

Die Polizei Wolfratshausen nimmt die Hinweise unter Telefon 08171/4211-0 entgegen.

Hier noch die Pressemitteilung der Polizei Wolfratshausen im Original:

„Ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang ereignete sich am Dienstagabend gegen 21.00 Uhr. Ein 21-jähriger Afghane kam ums Leben. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Zur Ermittlung des Täters hat die Polizei Wolfratshausen eine Ermittlungsgruppe eingerichtet.

Am Abend des 17.12.2019 gegen 21.00 Uhr wurde eine 40-jährige Wolfratshauserin auf einen neben der Fahrbahn der B11 auf Höhe des dortigen Drogeriemarktes knienden Mann aufmerksam.

Da er orientierungslos wirkte, hielt sie kurz an, setzte ihre Fahrt allerdings fort, da andere Verkehrsteilnehmer sie angehupt hatten.

Zu Hause angekommen, verständigte sie schließlich die Polizei über ihre Feststellung. Fast gleichzeitig bemerkte eine 55-jährige Wolfratshauserin, die ebenfalls auf der B11 unterwegs war, eine scheinbar bewusstlose Person direkt auf der Fahrbahn.

Der Mann war mittlerweile offensichtlich etwa 300 Meter weiter in Richtung Geretsried gegangen.

Dem reglos auf der Fahrbahn liegenden Mann lief Blut aus Nase und Mund. Er war ohne Bewusstsein und ohne Puls. Zwei Polizeibeamte der Polizei Wolfratshausen begannen sofort mit einer Reanimation, die schließlich durch eine herbeigerufene Notärztin übernommen wurde.

Sämtliche Versuche blieben leider erfolglos. Der Mann verstarb noch an Ort und Stelle. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 21-jährigen in Wolfratshausen lebenden Afghanen.

Zusammen mit Unfallfluchtfahndern Verkehrspolizeiinspektion Weilheim wurde bereits gestern Abend nach Spuren gesucht. Hierbei konnten Bruchstücke von Fahrzeugteilen aufgefunden werden.

Ein Gutachterteam wurde mit der Rekonstruktion der Geschehnisse betraut. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass der 21-Jährige überfahren wurde. An seinem Bauch konnten Spuren eines Reifenprofils festgestellt werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft München II wurde der Leichnam sichergestellt und es wird eine Obduktion im Institut für Rechtsmedizin zur Ermittlung der genauen Todesursache durchgeführt.

Die Polizei Wolfratshausen hat die Ermittlungen wegen Fahrlässiger Tötung, Unterlassener Hilfeleistung und Unfallflucht eingeleitet und zur Ermittlung des Unfallverursachers eine Ermittlungsgruppe gegründet. Die Wolfratshauser Inspektion wird dabei von Beamten der Kriminalpolizei Weilheim und Unfallfluchtfahndern der Verkehrspolizeiinspektion Weilheim unterstützt.

In diesem Zusammenhang wird dringend um Hinweise gebeten, die zur Klärung des Unfallhergangs und Identifizierung des flüchtigen Fahrzeugführers führen.“

