Grauenhafte Entdeckung: Passanten finden verunglückten Autofahrer - der ist schon sieben Tage tot

In Oberbayern machten Spaziergänger eine grausame Entdeckung: Sie fanden einen verunglückten Mann in seinem Wagen. Der war schon sieben Tage tot.

Fuchstal - Tragische Nachrichten aus Oberbayern: Ein 45-jähriger Mann verunglückte tödlich mit seinem Auto - doch erst sieben Tage später wurde sein Leichnam durch Zufall entdeckt. Das bestätigt ein Polizeisprecher der dpa am Mittwoch.

Niederbayern: Mann verunglückt mit Wagen - Leiche erst eine Woche später entdeckt

Vermutlich gegen 18 Uhr am vergangenen Montag kam der Daimler-Fahrer bei Fuchstal (Landkreis Landsberg am Lech) mit seinem Wagen - aus bisher nicht geklärter Ursache - in einer langgezogenen Linkskurve links von der Fahrbahn ab. Das berichtet presse-augsburg.de.

Landberg am Lech: Autofahrer stürzte Abhang hinunter - und starb noch im Wagen

Anschließend stürzte er mit seinem Auto etwa zehn Meter einen Abhang hinunter und prallte gegen mehrere Bäume - bevor der Wagen schließlich zum Stehen kam. Der 45-Jährige verstarb noch im Wrack seines Fahrzeugs. Problematisch: Der Ort des schrecklichen Unfalls ist sogar von einem nahe gelegenen Feldweg nur schwer einsehbar.

So stießen erst eine Woche später zwei Spaziergänger zufällig auf den leblosen Mann in dem Auto. Jede Hilfe kam für den Verunglückten zu diesem Zeitpunkt zu spät: Alarmierte Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 45-Jährigen feststellen. Eine Leiche, die in der Nähe eines Lastwagens auf einem Firmengelände in Bayern gefunden wurde, stellt die Polizei aktuell laut Merkur.de* vor ein Rätsel.

