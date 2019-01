Zu viel Schnee: Skigebiet bleibt auch am Freitag geschlossen

Das Wetter-Chaos hält ganz Südbayern in Atem. Auch heut bleibt das Skigebiet Brauneck weiterhin größtenteils geschlossen, da von den Bäumen eine tödliche Gefahr ausgeht.

Update, 11. Januar: Über Nacht hat sich die Lage im Skigebiet Brauneck leider verschärft. Am Donnerstag stürzte ein Baum um und traf die Lifttrasse des Finstermünz-Sessellifts. „Er liegt auf dem Seil. Ob Schaden entstanden ist, können wir noch nicht sagen“, sagt Antonia Asentstorfer, Pressesprecherin von Alpen Plus und dem Brauneck-Skigebiet. Den Baum zu entfernen, ist schwierig. Außerdem ist die Schneelast auf den anderen Bäumen ebenfalls groß. Dass die Lifte am Berg am Samstag, 12. Januar, wieder öffnen, ist derzeit mehr als fraglich.

Asenstorfer hofft, dass zumindest am Sonntag, 13. Januar, ein eingeschränkter Betrieb möglich ist. „Wir hoffen, dass zumindest die Kabinenbahn und der Milchhäuslexpress fahren können.“ Auf jeden Fall sollte der aktuelle Sachstand auf www.brauneck-bergbahn.de gecheckt werden, bevor man ins Skigebiet aufbricht. „Es ist so bitter“, sagt Asenstorfer mit Blick auf die traumhaften Schneeverhältnissen im Skigebiet.

In Betrieb sind auf jeden Fall die Tallifte.

Update, 10. Januar: Auch am Freitag sind voraussichtlich nur die Tallifte am Brauneck in Betrieb - wie auch schon an diesem Donnerstag. Zum Wochenende will das Skigebiet aber komplett öffnen. Dann dürfen sich die Skifahrer auf beste Bedingungen freuen: Am Brauneck liegen 2,65 Meter Schnee. Komplett gesperrt bleibt allerdings auch am Wochenende der Blomberg. Dort ist weder Rodeln noch Skitourengehen oder Winterwandern möglich.

Update 9. Januar: Im Wortlaut heißt es von den Verantwortlichen: Im Skigebiet am Brauneck kommt es auch am Mittwoch noch zu Beeinträchtigungen: „Wegen Aufräumarbeiten und starkem Wind bleiben die Bahnen und Lifte im Skigebiet heute noch geschlossen. Wir gehen davon aus, dass wir spätestens zum Wochenende wieder in Betrieb gehen können. Aktuell sind nur die Tallifte am Streidl-, Draxl- und Jaudenhang in Betrieb.“

Eine Besserung ist nach den anhaltenden Schneefällen auch in den nächsten Tagen vorerst nicht zu erwarten.

Lenggries/Bad Tölz - Das Skigebiet Brauneck hat bis auf weiteres geschlossen. Der Grund: Zu viel Schnee.

Genauer: Wegen der hohen Schneelast auf den Bäumen in den Lifttrassen und an den Skipisten bleiben die Bahnen und Lifte im Skigebiet Brauneck am Dienstag geschlossen.

Nach Bergbahn-Angaben sind nur die kleinen Tallifte am Streidl-, Draxl- und Jaudenhang in Betrieb.

Wann das Skigebiet Brauneck wieder aufmacht, bleibt vorerst offen. Die nächste Schneewalze soll bereits am Dienstagabend auf Südbayern treffen. Die Lage könnte neu eskalieren.

"Die Sicherheit der Gäste geht vor", sagt Antonia Asenstorfer, Pressesprecherin von Alpen Plus und dem Skigebiet Brauneck. Seit Dienstag sind die meisten Lifte am Brauneck und die Bergbahn außer Betrieb.

Lediglich im Tal laufen Streidl-, Draxl- und Jaudenhang-Lifte. Das Problem sei die große Schneelast auf den Bäumen im Skigebiet. "Teilweise sind die Abfahrten von Bäumen gesäumt. Dasselbe gilt für die Lifttrassen, die durch Wald führen", sagt Asenstorfer.

Die Gefahr, dass Äste abbrechen oder ganze Bäume auf die Pisten oder Lifte fallen, sei zu groß. Den Skibetrieb im oberen Bereich des Brauneck aufrecht zu erhalten, "ist einfach zu riskant. Einen Bergefall brauchen wir wirklich nicht".

Auch im Nachbarlandkreis Miesbach, wo der Katastrophenfall ausgerufen wurde, schließen die großen Skigebiete.

Es ist im Moment auch völlig offen, wann die Sperrung aufgehoben werden kann - zumal ab Dienstagabend neue, ergiebige Schneefälle vorausgesagt sind. Am Brauneck könnte bis Freitag bis zu einem Meter Neuschnee fallen. "Wir müssen jetzt von Tag zu Tag schauen, wie es weitergeht", sagt die Pressesprecherin.

Betriebsleiter und Mitarbeiter seien jeden Tag im Gebiet unterwegs, um die Lage einzuschätzen. Sie werden auch feststellen, ob der Wind, der am Dienstag aufgekommen ist, geschadet oder genützt hat. Die Hoffnung sei, dass der Wind einiges von der Schneelast von den Bäumen schüttle.

"Auf der anderen Seite könnte es natürlich auch sein, dass der Wind an den ohnehin schon geschwächten Bäumen noch mehr Schaden anrichten könnte", sagt Asenstorfer. Bislang halte sich der Schneebruch noch in Grenzen. "Wir haben glücklicherweise auch noch keinen Schaden an einem Lift, weil ein Baum drauf gefallen wäre." Jetzt müsse man einfach die weitere Wetterentwicklung abwarten.

