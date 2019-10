Gläserne Toilette in Backwerk-Filiale - wirklich alles ist hier sichtbar

In Aschaffenburg in Bayern sorgt eine gläserne Toilette bei der Lebensmittelkette Backwerk für Aufsehen. Twitter-Nutzer amüsieren sich, das Unternehmen reagiert - mit einem Angebot.

Aschaffenburg - Da bekommt der Begriff „öffentliche Toilette“ eine ganz neue Bedeutung. Von einem „stillen Örtchen“ kann dagegen aber keine Rede mehr sein. Eine Toilette der Bäckerei-Kette Backwerk sorgt aktuell in sozialen Medien für Aufregung.

Derzeit kursiert ein Foto im Netz. Darauf zu sehen: eine durchsichtige Fensterfront, die den Blick auf die Toilette freigibt. Sollen die Kunden in der Herstallstraße etwa in aller Öffentlichkeit auf die Toilette?

Aschaffenburg: Gläserne Backwerk-Toilette - Twitter-Nutzer amüsiert

Nein, erklärte Bezirksleiter Vito Erba gegenüber der Bild: „Wir hatten heute Neueröffnung, die letzten Tage deshalb Umbauarbeiten, der Laden war aber geschlossen“. Und weiter: „Am Freitag wurden die Scheiben neu beklebt.“

Willkommen im Backwerk Aschaffenburg! Jetzt neu mit Panoramatoilette pic.twitter.com/NEpAFlroeq — Chris Nanoo (@nanoorap) 27. September 2019

Zu spät allerdings, denn da sorgten die Fotos der gläsernen Toilette bereits in den sozialen Medien für Aufmerksamkeit. Die Twitter-Nutzer amüsierten sich: „Na endlich mal kein Etikettenschwindel, was die öffentliche Toilette angeht“, schreibt beispielsweise Nutzer Daniel. „Einfach nur schlau, man kann mit einer Kundentoilette werben, muss die aber mangels Benutzung nicht sauber machen“, findet Twitter-Nutzer Fr.v.B. Auch Lady Baelish ist amüsiert: „Ihr seid wohl ziemlich zeigefreudig in eurem Städtchen ... muss ich wohl mal rumkommen!“

Toiletten-Foto aus Aschaffenburg: Backwerk-Geschäftsführer nutzt Aufmerksamkeit

Die neue Aufmerksamkeit weiß Geschäftsführer Abbas Akbari zu nutzen. Gegenüber der Bild sagte er: „Jeder, der mit mir ein Foto vor der Scheibe macht und das Wort ‘Panorama-Toilette‘ nennt, bekommt bis Freitag einen Kaffee umsonst.“

