Die größte Barbie-Sammlung der Welt befindet sich in NRW

Von: Jens Greinke

Teilen

Die größte Barbie-Sammlung der Welt besteht aus 18.500 Puppen – und befindet sich in Düsseldorf. © Ina Fassbender/AFP

Während der „Barbie“-Film an den Kinokassen Rekorde bricht, hat auch Bettina Dorfmann eine neue Bestmarke erreicht: Sie besitzt 18.500 Barbie-Puppen – ein Weltrekord.

Düsseldorf – Na klar war sie schon im Kino. „Preview natürlich, einen Tag vor dem offiziellen Start“, sagt Bettina Dorfmann: „Ich musste ja wissen, was da los ist, um mitreden zu können.“ Mittlerweile hat sie den neuen Hollywood-Blockbuster „Barbie“ mit Margot Robbie als berühmteste Spielzeugpuppe der Welt und Ryan Gosling als „Ken“ schon zwei Mal gesehen. „Und ich werde ihn mir auch noch öfter anschauen“, sagt Dorfmann: „Es ist nämlich ein richtig guter Film.“

18.500 Puppen: Die größte Barbie-Sammlung der Welt befindet sich in NRW

Die Düsseldorferin ist in dieser Beziehung sicherlich nicht die schlechteste Ratgeberin, im Gegenteil. In dem Haus, in dem sie mit ihrem Mann im Stadtteil Wersten lebt, ist die größte Barbie-Sammlung der Welt untergebracht. 18.500 Exemplare aus allen Barbie-Epochen stehen hier in Vitrinen, auf denen sich Kartons und Schachteln stapeln. Dorfmann steht deshalb nicht nur seit 2011 im Guiness-Buch der Rekorde, sondern auch schon seit vielen Jahren im Visier der Medien. In diesem Jahr ist wegen des „Barbie“-Films alles noch viel intensiver. „Ich habe Presseanfragen aus der ganzen Welt bekommen“, erzählt sie. Zuletzt erst sei ein Beitrag im englischen Daily Mirror erschienen. In Kanada und Brasilien sei auch über sie berichtet worden.

So ist Dorfmann mit ihrer Sammlung mittlerweile selbst zu einer Art Sehenswürdigkeit geworden. Laut eines Düsseldorf-Reiseführers gehört ihre Sammlung zu den 55 Dingen, die man in der Stadt unbedingt gesehen haben sollte. Deshalb kämen immer wieder Anfragen von Touristen aus dem Ausland. „Dann mache ich mit kleinen Gruppen Führungen hier im Haus“, sagt sie. Für die Interessierten aus dem Inland verweist sie auf ihre Ausstellungen wie „Busy Girl“, die mittlerweile seit 20 Jahren durch Deutschland tourt und die derzeit noch bis zum 31. Oktober im Stadtmuseum in Lünen zu sehen ist. Eine zweite Ausstellung, „Barbie - zwischen Alltag und Glamour“, läuft gerade im Schloss Bruchsal und zieht danach weiter nach Forchheim.

18.500 Barbie-Puppen in Düsseldorf – erstes Exemplar im Alter von 5 Jahren

Wegen ihrer enormen Expertise arbeitet Dorfmann seit vielen Jahren als Honorarkraft für das Spielzeug-Museum Ratingen, wo sie als Sachverständige den Wert alter Puppen oder Kuscheltiere schätzt. Dort arbeitet sie auch als Kuratorin für die Spielzeugabteilung und gibt Führungen und Workshops. Zusätzlich gilt sie als versierte Restauratorin von Barbie-Puppen: In ihrer „Klinik“ repariert sie defekte Exemplare. Sie hält Vorträge, und mehrere Bücher zum Thema hat sie auch schon geschrieben.

Bettina Dorfmann hat eine „Barbie“-Obsession. © Ina Fassbender/AFP

Dorfmann selbst hatte im Alter von fünf Jahren ihre erste Barbie bekommen. Als sie mit Anfang 30 ihre Sammlung vom Speicher holte, um sie der eigenen Tochter zu überlassen, sei das Fieber neu entfacht. Nachdem sie die eigenen, alten Puppen zunächst restauriert hatte, kamen immer mehr neue Puppen hinzu. 30 Jahre später ist das Ergebnis dieser Leidenschaft überwältigend.

Die größte Barbie-Sammlung der Welt befindet sich in NRW Fotostrecke ansehen

Wer zwischen den Vitrinen entlang geht, merkt schnell: Diese Sammlung ist nicht in fünf Jahren zusammengestellt worden. Dafür braucht man ein halbes Leben. Es ist fast alles da, was die Spielzeugfabriken des Herstellers Mattel einmal verlassen hat. Von den ersten Barbies, die 1959 erschienen sind, über die bunten Barbies der schrillen 60er und 70er Jahre bis hin zu den allerneuesten Modellen. „Hier“, sagt Dorfmann und hebt eine Schachtel hoch: „Die Puppe zum neuen Film.“

Größte Barbie-Sammlung der Welt: Ein Spiegel der Modegeschichte

Die Dorfmann-Kollektion ist auch eine hoch spannende Sammlung verschiedener Modestile. Die Outfits, die für Barbie und ihre Freundinnen wie Midge, Stacey oder Teresa zu haben waren, sind ein Spiegel der Modegeschichte der vergangenen sechs Jahrzehnte: Von der eleganten, noch etwas piefigen Barbie, die Ende der 1950er Jahre auf dem Markt kam, über die miniberockten Barbies der „Swinging Sixties“ und den schrill-bunten Puppen mit Schlaghosen aus den 1970er Jahren bis hin zu den modern gekleideten Exemplaren von heute.

18.500 Barbie-Puppen – ein Spiegel der Modegeschichte der vergangenen sechs Jahrzehnte. © Ina Fassbender/AFP

An sich ist das Haus in Wersten ein riesiger Spielzeugladen: Hier stehen nicht nur ohne Ende Barbies und Kens, sondern auch viel anderes Spielzeug. Es sind sozusagen Beifänge von Sammlungsankäufen wie Big-Jim-Figuren. Oder auch ein originales Pan-Am-Stewardessen-Kostüm aus den 1960er Jahren, das eine Schaufensterpuppe ziert, die frappierende Ähnlichkeit mit einer Barbie-Puppe hat. Nicht weit entfernt stehen Exemplare der vor gut 60 Jahren erschienenen „Pan Am“-Sonderedition der Barbie.

„Barbie“-Obsession: „Sie ist nicht nur blond und pink“

„In unserer Familie wurde schon immer gesammelt“, erzählt die 62-jährige. „Mein Mann sammelt Modellautos und -flugzeuge, meine Schwägerin Bären.“ Schon vor vielen Jahren sei sie mit ihrem Mann „am liebsten in Spielzeuggeschäfte gegangen“, ehe sie sich in einer fremden Stadt etwas anderes angeschaut hätten. In der Familie sei diese Leidenschaft „normal“. Sie selbst sei eben ein Typ, „der die Dinge immer extrem angeht“: „Wenn ich was anfange, dann mache ich das sozusagen Tag und Nacht.“ Und im Bekanntenkreis wisse man längst, dass die „Barbie“-Obsession nicht nur eine Laune, sondern wichtiger Teil ihres Lebens ist. „Meine Freunde und Bekannten bringen mir sogar Barbies mit, die sie irgendwo aufgetrieben haben“, sagt Dorfmann.

Für Bettina Dorfmann ist dieses über 60 Jahre alte Spielzeug weiterhin hochaktuell. „Man kann Barbie Kleider stricken oder häkeln, man kann ihr neue, eigene Welten bauen – ich kann mit Barbie genau das machen, was ich gerne möchte.“ Für Dorfmann ist Barbie deshalb mehr als nur eine Puppe. „Und sie ist nicht nur blond und pink.“ Sie sei ein Lern- und Rollenspielzeug, mit dem sich Kinder auf die Realität vorbereiten könnten. „Ich würde Barbie immer noch als Spielzeug empfehlen“, sagt sie.

Barbie mit einer Beinprothese: Für Bettina Dorfmann ist die Puppe nicht nur „blond und pink“. Sie sei ein Lern- und Rollenspielzeug für Kinder. © Ina Fassbender/AFP

Geradezu wütend werde sie übrigens, wenn man sie selbst aufgrund ihrer Erscheinung mit einer Barbie-Figur vergleichen würde. „Weil man dann nur das Äußere betrachtet, nur meine blonden Haare sieht.“ Sie habe nie aussehen wollen wie Barbie, schon als Kind nicht. „Die Puppe war für mich immer eher eine Art Kleiderständer.“ Und kein Schönheitsideal.

Nächstes Jahr feiert die ewig junge Barbie übrigens ihren 65. Geburtstag. „Da wird es in unserem Museum in Ratingen eine ganz besondere Ausstellung geben“, kündigt Dorfmann schonmal an. Die Barbie-Welt, sie dreht sich weiter.

„Barbie“ startete am selben Tag in den deutschen Kinos wie „Oppenheimer“ – zwei Filme, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Im Vorfeld des Filmstarts war schnell der Internet-Hype „Barbenheimer“ geboren.