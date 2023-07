Aida-Schiff ändert kurzfristig die Reise-Route – das können Urlauber jetzt tun

Von: Stella Henrich

Teilen

Wenn ein Kreuzfahrtschiff plötzlich eine andere Reiseroute einschlägt, als die gebuchte Reise vorsieht, können sich Urlauber noch vor Antritt der Kreuzfahrt wehren.

Bremen ‒ Die Reise von Hamburg über die beliebten Häfen von Lissabon (Portugal) und Cherbourg bis hin auf die karibische Insel Barbados ist seit Monaten gebucht, die Urlauber haben Reiseführer angeschafft und blättern seit Wochen in den Lektüren. Schließlich wollen sie nicht nur die Fahrt auf dem Kreuzfahrtschiff in vollen Zügen genießen, sondern auch die Ausflugszielhäfen besichtigen, Land und Leute fern der Heimat kennenlernen. Doch nun kündigt die Reederei an, dass es Abweichungen bei den Reisezielen gibt. So passiert bei der geplanten Reise der „Aida Perla“, die im Oktober 2023 in See stechen soll. Das schreibt das Portal Kreuzfahrt-Anwalt.de. Doch müssen Urlauber eine Routenänderung widerspruchslos hinnehmen?

Aida-Schiffe schlagen neuen Kurs ein: Vor Reiseantritt widersprechen

Eine Angabe von Gründen für die unerwartete Änderung der Reiseroute hielt die Reederei dem Bericht zufolge nicht für erforderlich. Viele Kunden dürften darüber sicherlich verärgert sein. Sie müssen es aber auch nicht einfach akzeptieren. „Wenn die Kreuzfahrt nicht entsprechend der Buchung durchgeführt wird, sondern es zu Abweichungen bei den Reisezielen kommt, bestehen Minderungsansprüche“, erklären die Verbraucherschutzanwälte der Kanzlei Dr. Hoffmann & Partner.

Da es sich um eine einseitige Änderung von der Reiseleitung handelt, sollten Urlauber der Routenänderung „vor Reiseantritt unbedingt ausdrücklich widersprechen“, so ihr Tipp. Schließlich handelt es sich nach Auffassung der Anwälte nicht um eine unerhebliche Änderung. Highlights der Reise entfielen.

Das können Aida-Reisende jetzt tun:

Vor Reiseantritt der Routenänderung durch die Reederei widersprechen. Fachkundigen Rat von Rechtsanwälten einholen. Bordguthaben und Vergünstigungen für künftige Reisen nicht akzeptieren.

Wenn die Kreuzfahrt nicht entsprechend der Buchung durchgeführt wird, sondern es zu Abweichungen bei den Reisezielen kommt, bestehen Minderungsansprüche.

Infrage kommen Minderungs- und Schadenersatzansprüche – Betroffene sollten daher bei „den aktuellen Routenänderungen auf der AIDAperla umgehend prüfen lassen, in welcher Höhe Ansprüche im Raum stehen“, so der nächste Tipp der Rechtsanwälte. Urlauber sollten auf solche Ansprüche nicht verzichten oder Bordguthaben oder Vergünstigungen für künftige Reise als Entschädigung akzeptieren. Was für und was gegen Reisegutscheine spricht.

Ein Aida-Schiff am Hafen von Bridgetown, der Hauptstadt von Barbados. Viele Urlauber verlassen hier gern das Schiff, um Land und Leute der Karibikinsel kennenzulernen. (Symbolbild) © imago

Aida-Schiffe ändern die Reiseroute: Bis zu Tausend Euro zurück

Minderungsansprüche werden erfahrungsgemäß laut den Juristen prozentual anteilig zum Tagespreis der Kreuzfahrt berechnet und können sich schnell auf mehrere Hundert bzw. sogar Tausend Euro summieren. Dabei sei jeder Einzelfall entscheidend, um zu prüfen, in welcher Höhe Reisende Ansprüche geltend machen können. Was passiert, wenn der Reiseanbieter aber nicht zahlt, damit haben sich bereits etliche Juristen im Laufe der Corona-Krise beschäftigt.

Rechte von Schiffsreisenden Ist die Fähre verspätet oder wurde die Schifffahrt gestrichen, können Reisende eine Entschädigung verlangen. Hier gilt die Fahrgastrechteverordnung im See- und Binnenschiffsverkehr. Bei Kreuzfahrten gilt neben der Fahrgastrechteverordnung vor allem das Pauschalreiserecht. Verbraucher müssen ihre Ansprüche innerhalb von zwei Monaten nach der Reise beim Schifffahrtsunternehmen oder dem Terminal-Betreiber einreichen. Das berichtet das Europäische Verbraucherzentrum Deutschland (EVZ). Einzelheiten der Rechte von Schiffsreisenden finden sich auf der Seite der EU.

Sollte hingegen das Gepäck bei einer Flugreise verloren gehen, der Flieger verspätet von der Rollbahn des Flughafens abheben oder sonstige Reisemängel für Ärger im Urlaub sorgen, können sich Urlauberinnen und Urlauber auch in diesen Fällen zur Wehr setzen.