Räuber scheitert an einer Bank - und überfällt die nächste

In der Region Freising hat ein Bankräuber gleich zwei Filialen hintereinander überfallen.

Ein Räuber ist in Oberbayern an einer Bank gescheitert - und gleich zur nächsten geeilt. Die Polizei fahndet nun nach ihm.

Kranzberg/Kirchdorf - Vermutlich ein und derselbe bewaffnete Täter hat am Freitag zwei Bankfilialen im Landkreis Freising (Oberbayern) überfallen. Die Polizei fahndet nach ihm.

Der Unbekannte hatte zunächst gegen 12 Uhr eine Bank in Kirchdorf an der Amper mit einer Schusswaffe betreten und Geld verlangt. Offenbar weil ihm die Geldausgabe zu lange dauerte, floh er aber ohne Beute. Etwa eine halbe Stunde später überfiel er ein Geldinstitut in Kranzberg. Dort erbeutete er mehrere Tausend Euro. Menschen wurden nicht verletzt.

Ein solcher Doppelschlag sei „schon ungewöhnlich, die Ausnahme“, sagte ein Polizeisprecher. Mit einer Ringfahndung suchen die Ermittler nach dem Mann zwischen 30 und 35 Jahren mit athletischer Figur, kurzen Haaren oder einer Glatze. Vermutlich sei er in einem dunklen Auto unterwegs. Autofahrer sollten in der Gegend keine Anhalter mitnehmen, riet der Polizeisprecher.

Nach Informationen von merkur.de* ist der Bankräuber am Zeitschloss des Safes der ersten Bank gescheitert.

