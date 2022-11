Banken geben Zinsgewinne oft nicht weiter: Wo Sparer noch Zinsen erhalten

Von: Carolin Gehrmann

Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins angehoben, wovon Banken profitieren – ihre privaten Kunden jedoch nur selten. Wo kriegn Sparerinnen und Sparer noch Zinsen?

Berlin – Seit die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen angehoben hat, müsste es für Sparer eigentlich wieder Zinsen auf ihr Geld geben. Denn auch die Banken machen durch die Geldpolitik der Notenbank Gewinne: Sie verwahren die Ersparnisse ihrer Privatkunden aber für null Prozent auf den Konten und parken es über Nacht bei der EZB. Die zahlt ihnen dafür 1,5 Prozent Zinsen, das Geld vermehrt sich also über Nacht.

Das ist eine gängige Praxis. Doch jetzt zeigt sich: Die Verbraucher haben davon meist nichts. Denn die meisten Banken behalten die Gewinne für sich und reichen die höheren Zinsen nicht an ihre Kunden weiter.

Rekordgewinne bei den Banken, aber nicht für Sparer – weil Banken Zinsen nicht weitergeben

So kann sich auch die Deutsche Bank in diesem Jahr über sprudelnde Einnahmen in Milliardenhöhe freuen, wie das Nachrichtenmagazin Stern recherchiert hat. Doch bei den Produkten für Sparerinnen und Sparern ist man knauserig, was die Verzinsung angeht: Beim Festzinssparen gibt es auf ein Jahr ein Prozent, beim „TopZinsSparen“ 0,5 Prozent über vier Jahre. Und auch bei anderen Banken in Deutschland sieht es nicht unbedingt besser aus. Immerhin haben die meisten Banken die Negativzinsen abgeschafft, auch wenn einige Geldhäuser die Gebühr weiterhin erhoben hatten. Der Negativzins ist ein „Verwahrentgelt“, das für größere Guthaben gezahlt werden muss – daher auch Strafzins genannt.

Viel ist für Sparer derzeit nicht drin. Banken geben die gestiegenen Zinsen oft nicht an die Kunden weiter – erzielen aber selbst Rekordgewinne. © Ralf Lobeca/IMAGO

In Europa steigen die Zinsen für Sparer – bei deutschen Banken jedoch nicht

Während es im Euroraum mit den Sparzinsen auf Tages- und Festgeld steil nach oben geht, wie der Finanzexperte Horst Biallo gegenüber dem Stern erklärt, gehen die Kunden großer deutscher Banken meist leer aus. Die ING und die DKB zahlen laut dem Finanzexperten nur 0,3 beziehungsweise 0,4 Prozent – wohlgemerkt auch erst ab Dezember. Die Leitzinsen wurden aber bereits Monate zuvor angehoben.

Zinsen: Finanzexperte rät, das Geld bei ausländischen Banken zu lagern

Der Experte rät Sparern, die vom allgemeinen Zinsanstieg profitieren wollen, ihr Geld bei ausländischen Banken unterzubringen, da es dort meist mehr auf das Ersparte gibt. Jedoch solle man sich bei einem Festgeld nicht länger als zwei Jahre an eine Bank binden und zudem solle man größere Summen auf verschiedenen Geldhäuser verteilen, um das Risiko zu minimieren. Ein Blick auf das Bonitätsranking der Bank und des jeweiligen Landes lohne sich ebenfalls.

Zinsen für Tagesgeld bleiben weit unter der Inflationsrate

Mit einem Tagesgeldkonto sind Sparer wesentlich flexibler als beim Festgeldsparen. Kunden können hier jederzeit frei über ihr Geld verfügen und je nach Bedarf etwas ein- oder auszahlen. Doch auch hier sind die Zinsen, die Sparer erhalten, nach wie vor gering. Laut Business Insider beträgt das Maximum dessen, was für Sparer drin ist, derzeit 1,5 Prozent. Eine Raiffeisenbank mit Sitz in Bad Homburg soll ein Tagesgeld-Konto zu diesen Konditionen anbieten. Doch angesichts der dauerhaft hohen Inflationsrate – zuletzt lag sie bei 10,4 Prozent –, bleibt der Realzins, also das, was das Geld am Ende tatsächlich wert ist, weiterhin negativ.

Zinsen auf Baukredite steigen – auch hier machen Banken Gewinne

Auch Hausbauer werden durch die hohen Zinsen, die Banken derzeit auf Baukredite schlagen, ausgebremst. Hier nutzen die Banken also ebenfalls ihre Möglichkeit, Gewinne einzustreichen – auf Kosten der Privatkunden, von denen viele in Zeiten der allgemeinen Preissteigerungen sowieso schon um ihre finanzielle Lage besorgt sind.