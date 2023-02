Was beim Bandscheibenvorfall in der Wirbelsäule passiert und wie Sie vorbeugen können

Von: Yannick Hanke

Was genau passiert eigentlich bei einem Bandscheibenvorfall in der Wirbelsäule? Und worin besteht der Unterschied zum Hexenschuss? Die Antworten auf alle Fragen.

Berlin – Von einem Bandscheibenvorfall hat wohl jeder schon einmal gehört. Oder war sogar davon betroffen. Ein Leiden, das nicht nur Verbraucher in Deutschland tangiert. Doch was genau geschieht eigentlich bei einem Bandscheibenvorfall? Springt etwa die gesamte Bandscheibe aus der Wirbelsäule heraus?

Wie es zum Bandscheibenvorfall kommt, worin der Unterschied zum Hexenschuss besteht und wie einem Bandscheibenvorfall am besten vorgebeugt werden kann.

Der Mensch kann ohne die Bandscheiben keinen Schritt tun. Spürbar sind sie in der Regel aber nicht. Die insgesamt 23 ringförmigen Bandscheiben sind zwischen den einzelnen Wirbeln in der Wirbelsäule gelegen. Ihre Aufgaben sind vielfältig. Denn die Bandscheiben sorgen für die Federung der Wirbelsäule, fangen Belastungen ab und schützen das Knochenmaterial.

Ihr gallertartiger Innenkern ist dabei von einem Faserring umgeben. Wenn der Mensch nachts zur Ruhe kommt, rüstet sich die Bandscheibe für die spätere Phase der Bewegung. Die Gallertmasse saugt sich dann mit Gewebeflüssigkeit voll und wird prall-elastisch, berichtet unter anderem ARD alpha.

Was aber genau passiert eigentlich im Körper, wenn es zu einem Bandscheibenvorfall kommt? Im Laufe des Lebens, daran führt kein Weg vorbei, lässt beim Menschen die Fähigkeit der Bandscheibe nach, Flüssigkeit zu binden. Und wenn die Wirbelsäule einer Fehlbelastung ausgesetzt ist, beispielsweise einer krummen Körperhaltung, dann kann der Faserring der Bandscheibe einreißen. Quillt im nächsten Schritt die Kernmasse nach außen, wird von einem Bandscheibenvorfall gesprochen.

Der Wirbelkanal wird hierbei vorübergehend eingeengt. Davon wissen viele Menschen, die unter einem Bandscheibenvorfall leiden, nur nichts. Denn erst, wenn die Gallertmasse auf einen Nerv drückt, kann es zu Entzündungen und Schmerzen kommen. Mitunter wird auch das Nervensignal zu den Muskeln oder der Blase abgeschwächt und es kommt zu einer Muskel- oder Blasenlähmung. Dann ist eine sofortige Operation zwingend notwendig.

Es kann aber auch passieren, dass ein Faserring zwar nicht einreißt, aber vorgepresst wird. Und eine Vorwölbung der Bandscheibe verursacht oft beträchtliche Schmerzen und strahlt auf beide Beine aus. Immerhin: In der Regel geht solch eine Verwölbung nach einigen Wochen wieder zurück.

Im Gegensatz zu einem Bandscheibenvorfall kommt es beim Hexenschuss zu einem Reizzustand der kleinen Wirbelgelenke oder des Darm-Kreuzbeingelenks. Diese Reizung wird zumeist durch Fehlbelastungen oder eine akute Überbeanspruchung ausgelöst.

In der Regel treten bei einem Hexenschuss Verkrampfungen in der Muskulatur auf und Entzündungen an verschiedenen Teilen der Wirbelsäule, die in wenigen Tagen bis Wochen wieder vollkommen ausheilen.