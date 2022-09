Bahn-Chaos in NRW: Störung am Köln Hauptbahnhof sorgt für Probleme

Teilen

Ein defektes Stellwerk sorgt aktuell für große Probleme im Bahnverkehr in und um Köln (Symbolbild). © Oliver Berg/dpa

In weiten Teilen von NRW gibt es aktuell Ausfälle und Verspätungen bei der Bahn. Ein defektes Stellwerk am Köln Hauptbahnhof sorgt für Beeinträchtigungen.

Köln – Viele Regionalbahnen und Fernverkehrszüge werden umgeleitet und haben Verspätung. Einzelne Züge fallen sogar ganz aus. In NRW sorgt aktuell eine Störung am Köln Hauptbahnhof für massive Probleme im Bahnverkehr. An dem wichtigen Bahn-Knotenpunkt gibt es seit Donnerstagmorgen ein defektes Stellwerk.

24RHEIN zeigt, welche Bahn-Linien in NRW durch die Störung am Köln Hbf betroffen sind.

Die Deutsche Bahn empfiehlt allen Reisenden vor dem Reiseantritt nochmal ihre Verbindung zu checken. Die Umleitungen betreffen auch mehrere ICE- und IC-Linien aus ganz Deutschland. Sie können aktuell nicht am Hauptbahnhof in Köln halten. (bs)