Kinder sterben nach Badeunfall: Ersthelfer findet Jungen (7, 9) leblos im Wasser

Polizisten stehen am Ufer des Eiserbachsees in Simmerath bei Aachen. © Ralf Roeger/dpa

Nach einem Badeunfall in Simmerath bei Aachen wurden zwei Jungen leblos aus dem Wasser geborgen. Die Kinder sind im Krankenhaus gestorben.

Simmerath – Zwei Kinder sind in Simmerath bei Aachen bei einem Badeunfall ums Leben gekommen. Die Jungen im Alter von sieben und neun Jahren waren am Donnerstagabend (25. August) am Eiserbachsee nahe der Rur zunächst als vermisst gemeldet worden. Danach fand ein Ersthelfer die beiden Jungen leblos im Wasser des Badesees in Simmerath.

Simmerath: Tödlicher Badeunfall am Eiserbachsee

Rettungskräfte konnten die beiden Kinder zunächst reanimieren. Danach wurden sie in Krankenhäuser gebracht. Dort sind sie anschließend gestorben, wie eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen mitteilt. Unklar ist noch, wie es zu dem Badeunfall kam und ob die Kinder schwimmen konnten. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Es ist bereits der zweite tödliche Badeunfall am Eiserbachsee innerhalb von nur einem Monat. Am 30. Juli starb ein 16-Jähriger in dem Badesee in der Städteregion Aachen. Er war mit einem zehn Jahre alten Jungen im Wasser. Der Zehnjährige konnte gerettet werden, für den 16-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Auch am Rhein gab es erst vor wenigen Tagen einen dramatischen Badeunfall. In Wesseling wurden ein Vater und seine vier Kinder vom Sog eines Schiffes mitgerissen. Sie konnten noch rechtzeitig gerettet werden. (bs mit dpa)