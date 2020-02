Vogelgrippe-Schock in Baden-Württemberg: Rund 30 Tiere wurden getötet 

Der betroffene Geflügelbestand wurde in Auslaufhaltung in der Nähe eines Fließgewässers gehalten.

Auf einem Hof bei Heilbronn in Baden-Württemberg wurde die Vogelgrippe amtlich festgestellt. Rund 30 Tiere wurden deswegen getötet.

In einer Gemeinde in Baden-Württemberg kam es zu einem Ausbruch der Vogelgrippe. Das Virus befiel einen kleinen Hof in der Region Heilbronn-Franken. Bei etwa 30 Tieren wurde die Seuche festgestellt. Daraufhin wurden die Tiere getötet und unschädlich über die Tierkörperbeseitigung entsorgt. Wie echo24.de* berichtet, wurde ein Sperrbezirk mit einem Radius von mindestens drei Kilometern um den Hof errichtet, sowie ein Beobachtungsgebiet mit einem Radius von insgesamt zehn Kilometern.

