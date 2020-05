In Baden-Württemberg sind die Schüler in die Schule zurückgekehrt - doch sie ist nicht wiederzuerkennen

Schüler in Baden-Württemberg sind am 4. Mai trotz Coronavirus in die Schule zurückgekehrt.

Seit dem 4. Mai gehen viele Schüler in Baden-Württemberg wieder zum Unterricht. Doch der Schulalltag ist jetzt völlig anders.

Stuttgart - Seit dem 4. Mai besuchen Schüler, die in diesem Jahr ihren Abschluss machen, wieder die Schulen. Doch wegen Covid-19 gelten strenge Regeln.

Wie BW24* berichtet,läuft der Alltag an den Schulen jetzt völlig anders als vor dem Coronavirus. So gibt es an den Eingängen beispielsweise Hygieneschleusen, an denen sich Schüler vor dem Betreten des Gebäudes die Hände waschen und desinfizieren müssen.

Die Schulschließungen in Baden-Württemberg wegen des Coronavirus dauerten mehrere Wochen und führten zu großen Problemen, wie BW24* in einer Chronologie darstellt.

