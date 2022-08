Baden-Württemberg: Kaltfront bringt Gewitter und Starkregen

Von: Marten Kopf

Teilen

In Baden-Württemberg wird‘s ungemütlich - es droht Starkregen. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Vor einem sonnigen Wochenende steht der Freitag. Und der bringt erstmal ein bisschen Abkühlung – in Form von gebietsweise starken Gewittern. Erfahren Sie hier die Aussichten:

Mehr zum Thema BW: Wetter am Freitag – Kaltfront bringt Gewitter und Starkregen

Was haben wir geschwitzt die vergangenen Tage. Und nicht zu vergessen: die vergangenen Nächte. Ein Temperaturrekord jagte den nächsten, sengende Hitze in ganz Baden-Württemberg. Der Sommer 2022, so viel ist inzwischen klar, hat echt was auf dem Kasten. Ein bisschen Abkühlung zwischendurch gibt‘s aber doch.

HEIDELBERG24 hat die Wetteraussichten für Baden-Württemberg und alles zur anstehenden Kaltfront mit Unwettern und Starkregen.

Eine kleine Entlastung für die hitzegeplagten Baden-Württemberger zeichnet sich zum Wochenende zwar ab. Aber vor dem Wochenende steht bekanntermaßen der Freitag. (mko)