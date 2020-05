Vorräte knapp: Baden-Württemberg gehen wegen des Coronavirus die Blutkonserven aus

In vielen Bundesländern werden aufgrund der Corona-Krise die Blutkonserven knapp. Baden-Württemberg ist laut dem Roten Kreuz besonders stark betroffen.

Stuttgart - In Folge der Covid-19-Pandemie mussten viele Blutspende-Termine abgesagt werden, weshalb nun in vielen Bundesländern die Vorräte an Blutkonserven knapp werden. In Baden-Württemberg reichen sie nicht einmal für einen Tag.

Wie BW24* berichtet, sind die Reserven der Blutbänke in Baden-Württemberg wegen des Coronavirus so knapp geworden, dass nun Blut gespart werden muss. Nicht notwendige Operationen müssen deshalb teilweise abgesagt oder verschoben werden.

Das Coronavirus verbreitet sich nach wie vor in Baden-Württemberg und die Infektionszahlen steigen (BW24* berichtete).

