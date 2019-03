Schräge Geschichte: 9-Jähriger verschenkt Geldersparnisse seiner Eltern

Der Junge klingelte mit 50-Eruo-Scheinen in der Hand bei den Nachbarn.

Mit den Ersparnissen seiner Eltern im Gepäck klingelte ein 9-jähriger Dieb in Bad Vilbel in seiner Nachbarschaft und verschenkte 50-Euro Scheine - einem Nachbar kam das komisch vor und er alarmierte die Polizei.

Bad Vilbel -Da staunten die Nachbarn nicht schlecht, als ein neunjähriger Junge am Wochenende mit einem 50-Euro-Schein in der Hand an ihrer Tür klingelte. Der Kleine behauptete, das Geld vor der Haustür gefunden zu haben und sagte, dass er den Schein nun einfach zurückgeben zu wollen.

Eine schräge Geschichte: Ein Nachbar wurde jedoch angesichts des Geldes misstrauisch und benachrichtige die Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, fanden sie bei dem Jungen eine große Tüte. Darin versteckt: rund 2700 Euro, die der Junge mit sich herumschleppte. Als ob das nicht schon kurios genug wäre, stellte die Polizei fest, dass das Geld aus den gesamten Ersparnissen seiner Eltern stammte.

Eine ganz besondere Masche, um sein Taschengeld in der Hoffnung auf einen großzügigen Finderlohn aufzubessern?

