BMW rast in Aral-Tankstelle: Video der Überwachungskamera ist spektakulär

Ein BMW rast in Aral-Tankstelle und reißt mehrere Zapfsäulen um - das Video sieht aus, wie aus einem Action-Film.

Bad Vilbel - Ein BMW rast Samstagnacht in eine Aral-Tankstelle im hessischen Bad Vilbel. Das Auto hinterlässt dabei eine Schneise der Verwüstung. Drei Zapfsäulen werden aus ihrer Verankerung gerissen und komplett zerstört.

BMW rast in Aral-Tankstelle: Der Schaden ist enorm

In dem BMW saßen drei junge Männer, der Fahrer wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Das Video der Überwachungskamera kursiert im Netz und zeigt den spektakulären Unfall. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Fahrer auf dem Weg in die Innenstadt die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Mutmaßlich, weil er "seine Geschwindigkeit nicht angepasst" hatte, wie es in dem Polizeibericht heißt.

