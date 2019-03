Polizeifahndung: Gefährlicher Häftling aus JVA Werl geflohen

Häftling Daniel Vojnovic floh bei einem Freigang aus dem Haus seiner Eltern in Bad Salzuflen.

Gefährlicher Häftling geflohen: Bei einem Familienbesuch im westfälischen Bad Salzuflen kletterte der Mann aus dem Fenster seines Elternhauses.

Update: 15.00 Uhr. Bad Salzuflen – Mittlerweile hat die Polizei Bielefeld die Ermittlungen in dem Fall übernommen und weitere Informationen, sowie ein Bild des Häftlings veröffentlicht:

+ Häftling Daniel Vojnovic floh bei einem Freigang aus dem Haus seiner Eltern in Bad Salzuflen. © Polizei Bielefeld Der Mann heißt Daniel Vojnovic

Das Kennzeichen des siilbernen Opel Zafira lautet LIP-NV 102

Glatze

Vollbart

Blaue Jeans

Braune Lederjacke

Etwa 1,85 Meter groß

Helle Schuhe

Polizeifahndung: Gefährlicher Häftling in Bad Salzuflen geflohen

Erstmeldung. Bad Salzuflen – Am Mittwoch hatte ein Häftling (31) aus der JVA Werl ein Recht auf einen Besuch bei seinen Eltern. Nachdem er seine Haftstrafe von drei Jahren und acht Monaten abgesessen hatte, saß er seit einem Jahr in Sicherheitsverwahrung und hat somit ein Recht auf diese Besuche. Bei dem Ausflug zu dem Haus seiner Eltern wurde er von zwei Vollzugsbeamten begleitet, wie owl24.de* berichtet.

Bad Salzuflen: Elternbesuch geht schief

Der 31-Jährige saß wegen gefährlicher Körperverletzung im Gefängnis und gilt deswegen als gefährlich. Bei dem Besuch in Bad Salzuflen schaffte es der Mann, sich in einem Zimmer einzuschließen und aus einem Fenster zu klettern. Er floh in dem silbernen Opel Zafira seiner Eltern mit dem Kennzeichen LIP-NV 102. Zu diesem Zeitpunkt wurden weder das Kennzeichen des Autos, noch eine Beschreibung des Mannes veröffentlicht.

Beamte konnten Flucht in Bad Salzuflen nicht verhindern

Die zwei Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf, konnten den Häftling jedoch nicht mehr fassen. Die Fahndung läuft auf Hochtouren. Alle Beamten im Kreis Lippe und Umgebung sind informiert. Die Polizei rät: Wenn Sie den Mann sehen, sprechen Sie ihn nicht an. Alarmieren Sie umgehend die Polizei. Hinweise werden unter der Nummer 05231/60 90 und der 110 entgegen genommen.

