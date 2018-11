Falsche Tür: Betrunkener bricht beim Nachbarn ein

Der betrunkene Mann brach in Bad Lippspringe in eine fremde Wohnung ein (Symbolbild).

Folgenschwerer Irrtum: Im westfälischen Bad Lippspringe brach ein Betrunkener aus Versehen in die Wohnung seiner Nachbarn ein.

Bad Lippspringe – In Ostwestfalen-Lippe kam es am Mittwoch zu einem äußerst kuriosen Polizeieinsatz. Offensichtlich hatte ein Mann bei dem Versuch, in seine Wohnung zu gehen, einen folgenschweren Fehler gemacht, wie owl24.de* berichtet.

Bad Lippspringe: betrunkener Mann verwechselt Wohnungen

Gegen 19 Uhr ging bei der Polizei in Bad Lippspringe ein Notruf ein, dass jemand versuche, in eine Wohnung einzubrechen. Ein Anwohner (56) war in der Hermannstraße in ein Mehrfamilienhaus gegangen und hatte versucht, die Tür der linken Erdgeschoss-Wohnung zu öffnen. Nachdem er mit der herkömmlichen Methode nicht erfolgreich war, brach er die Tür gewaltsam auf. Als er drinnen war, bemerkte er schnell: Es war nicht seine Wohnung.

Einsatz in Bad Lippspringe: Polizei verhindert zweiten Einbruch

Nachdem er sich seines Irrtums bewusst wurde, gab der Mann jedoch nicht auf. Er verließ die Wohnung und wandte sich der gegenüberliegenden Tür zu. Als er diese ebenfalls nicht öffnen konnte, wollte er erneut Gewalt anwenden. Bevor auch diese Tür zu Bruch ging, konnten jedoch die mittlerweile alarmierten Polizeibeamten aus Bad Lippspringe eingreifen.

Betrunkener aus Bad Lippspringe macht es der Polizei nicht leicht

Die Frage, aus welchem Grund er die Wohnungen aufbrach, konnte der Mann nicht beantworten. Zusätzlich war er so betrunken, dass die Beamten Probleme hatten, überhaupt mit ihm zu kommunizieren. Nach Versuchen, ihn auf einen Ausweis zu durchsuchen, wurde der Bad Lippspringer aggressiv und verletzte einen Polizisten am Arm.

Daraufhin wurde der Unruhestifter gefesselt und in Polizeigewahrsam nach Paderborn gebracht. Es stellte sich heraus, dass er tatsächlich nur seine Wohnung suchte, die sich in der unmittelbaren Nachbarschaft befand.