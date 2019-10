Das ist am Traumkörper von "Bachelor in Paradise"-Teilnehmerin Carina Spack nicht echt

"Bachelor in Paradise"-Teilnehmerin Carina Spack aus Recklinghausen ist noch nicht im RTL-Format zu sehen. Im Voraus verrät sie pikante Details über ihren Körper.

Carina Spack aus Recklinghausen gehört zu den Teilnehmern der diesjährigen "Bachelor in Paradise"-Staffel. Aktuell ist die letztjährige Bachelor-Teilnehmerin zwar noch nicht im Fernsehen zu sehen, dennoch versorgt sie ihre rund 107.000 Instagram-Follower bereits im Voraus regelmäßig mit heißen Schnappschüssen vom Strand zum Einstieg ins Liebes-Paradies.

"Bachelor in Paradise"-Teilnehmerin verrät pikantes Detail

Doch kann an so einem Traumkörper überhaupt alles echt sein? Einer ihrer Instagram-Follower wollte genau das von Carina Spack, die erst kürzlich noch über die Teilnehmer von "Love Island" lästerte, wissen. Er stellte vor wenigen Tagen in einer Instagram-Fragerunde von Carina Spack die pikante Frage, welche ihrer Körperteile denn echt seien. Ebenso offen antwortete die baldige "Bachelor in Paradise"-Teilnehmerin dann auch.

So postete die Kandidatin aus Recklinghausen drei Emojis, die Lippen, Wimpern und Fingernägel zeigen. Ansonsten sei, wie Carina Spack im weiteren Verlauf ihrer Story beteuerte, alles an ihrem Körper echt. Damit dürfte die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin im Vorfeld ihrer Teilnahme wohl mit einigen Gerüchten aufgeräumt haben. Bereits im Vorfeld ihrer Fragerunde mutmaßten Fans in den Kommentaren ihrer Posts über gemachte Lippen der Blondine.

"Bachelor in Paradise": Carina Spack steigt am 29. Oktober ein

Auf ihren Einstieg in "Bachelor in Paradise" dürfen sich Fans der Blondine aus Recklinghausen bereits jetzt freuen: Wie RTL uns mitteilt, wird Carina Spack bereits am 29. Oktober - und damit in der dritten Folge - im RTL-Format zu sehen sein. Zuvor gab es ein Riesen-Geheimnis um ihre Teilnahme. Ausgestrahlt wird die aktuelle Staffel von "Bachelor in Paradise" wöchentlich bis zum 17. Dezember dienstags um 20.15 Uhr. Ob sie dann neuen Schwung ins Single-Paradise bringen wird - und vielleicht sogar einen neuen Partner findet - bleibt abzuwarten.

Erst im Mai musste sich Carina Spack vor Gericht verantworten: Sie wurde beschuldigt, auf einem Parkplatz einen anderen Wagen angefahren zu haben und geflüchtet zu sein. Doch das Verfahren wurde eingestellt - gegen die Zahlung einer Geldbuße.

rath