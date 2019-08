Schwerer Unfall auf der B45: Feuerwehr muss Menschen aus Audi schneiden

Schwerer Unfall auf der B45 in Hanau: Die Feuerwehr muss drei Menschen aus einem völlig zerstörten Auto befreien.

Hanau – Bei einem Unfall auf der B45 in Hanau sind drei Menschen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Samstag (3. August) gegen 18:30 Uhr auf der B 45 von Kleinauheim Richtung Steinheim in der Ausfahrt Steinheim-West, die zum Gewerbegebiet Otto-HahnStraße führt, teilte die Feuerwehr Hanau mit.

Ein Audi kam von der Fahrbahn ab, fuhr eine Anhöhe hinauf und prallte frontal gegen einen Baum. Dabei wurden drei Personen im Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die Rettungskräfte befreit werden.

Unfall auf der B45 in Hanau: Feuerwehr schneidet Menschen frei

Die hauptamtlichen Kräfte der Feuerwehr Hanau wurden vor Ort von den Einsatzabteilungen Hanau-Steinheim und Hanau-Kleinauheim unterstützt. Ein Großaufgebot an Rettungsdienst sowie die Autobahnpolizei waren ebenfalls im Einsatz.

Nachdem die Personen medizinisch versorgt und stabilisiert waren, begannen die technischen Rettungsmaßnahmen. Zunächst wurde das Fahrzeug gesichert und in Absprache mit dem Rettungsdienst das Dach entfernt und die Personen aus dem Fahrzeug befreit. Die Abfahrt und Auffahrt waren bis zirka 21:30 Uhr gesperrt. Es waren rund 40 Rettungskräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz und zwei Streifen der Autobahnpolizei Langenselbold. (chw)

